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AS: защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму и, скорее всего, пропустит первый матч с «Челси»

AS: Пике получил травму и, скорее всего, пропустит первый матч с «Челси»
Eurosport

Вчера в 16:13

Снова придется язвить в твиттере, а не в послематчевом интервью.

Жерар Пике спас «Барселону» от поражения в дерби, а потом еще и высмеял «Эспаньол». На этом хорошие новости для супруга Шакиры закончились.

Защитник получил травму колена в столкновении с Жераром Морено, из-за которой на следующий день отправился на медобследование. По оптимистичным прогнозам, на восстановление Пике потребуются две недели, но, скорее всего, лечение займет около месяца, передает AS. Таким образом, защитник гарантировано пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (20 февраля, Лондон).

  • Ответная игра между командами намечена на 14 марта.
  • В январе Пике продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года.

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