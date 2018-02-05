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Легенда «МЮ» Дэвид Бекхэм пропустит матч «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионо из-за дня Святого Валентина

Бекхэм пропустит матч «Реала» и «ПСЖ» из-за дня Святого Валентина
Eurosport

21 ч. назад

Футбол важен, но Виктория главнее.

Дэвид Бекхэм, возможно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с участием «Реала» и «ПСЖ» из свидания с Викторией.

«Планирую поездку на второй матч. Первый выпадает на 14 февраля, и я не уверен, что увижу игру. Даже если позвать жену на футбол в день Святого Валентина, я не думаю, что это будет хорошо», – приводит слова Бекса ESPN.

  • Дэвид и Виктория женаты уже 18 лет.
  • Бекхэм выступал за «Реал» с 2003-го по 2007-й, а за «ПСЖ» – в 2013 году.
  • Вот здесь Дэвид и Виктория советуют, как сохранить брак так долго.

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