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УЕФА дисквалифицировал Карвахаля на матч с «ПСЖ» из-за намеренного перебора желтых карточек в группе

УЕФА дисквалифицировал Карвахаля на матч с «ПСЖ» из-за намеренного перебора желтых карточек в группе
Eurosport

2 ч. назад

У Зидана все больше проблем.

УЕФА отклонил апелляцию «Реала» по делу защитника Дани Карвахаля, который, по мнению организации, намеренно получил желтую карточку в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против АПОЭЛ (6:0).

То предупреждение стало для Карвахаля третьим на групповом этапе и, согласно существующему регламенту, он должен был пропустить только игру шестого тура против «Боруссии». В УЕФА посчитали, что футболист намеренно лишил себя возможности сыграть в последнем туре, и продлили его дисквалификацию еще на один матч.

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