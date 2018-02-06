УЕФА дисквалифицировал Карвахаля на матч с «ПСЖ» из-за намеренного перебора желтых карточек в группе

УЕФА отклонил апелляцию «Реала» по делу защитника Дани Карвахаля, который, по мнению организации, намеренно получил желтую карточку в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против АПОЭЛ (6:0).

То предупреждение стало для Карвахаля третьим на групповом этапе и, согласно существующему регламенту, он должен был пропустить только игру шестого тура против «Боруссии». В УЕФА посчитали, что футболист намеренно лишил себя возможности сыграть в последнем туре, и продлили его дисквалификацию еще на один матч.

Без Карвахаля шансы «Реала» пропустить от Неймара резко возросли.

Первая встреча между «Реалом» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля.

Статистика Карвахаля в ЛЧ-2017/18 – 3 матча, 0 голов и 1 голевая передача.

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