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Килиан Мбаппе – о форме Криштиану Роналду: «Если это спад, то все остальные тоже в кризисе»
Форвард «ПСЖ» не считает, что у Криша какие-то проблемы.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о форме Криштиану Роналду, против которого он сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У Роналду нет спада. Если это спад, то тогда можно сказать, что и многие другие футболисты находятся в кризисе.
Это отличный игрок, но мы надеемся, что в матче с нами он не забьет», – сказал Мбаппе.
- Встречи между «Реалом» и «ПСЖ» пройдут 14 февраля и 6 марта.
- Криштиану Роналду в 6 матчах ЛЧ-2017/18 забил 9 голов и отдал одну голевую передачу.
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