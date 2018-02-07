Килиан Мбаппе – о форме Криштиану Роналду: «Если это спад, то все остальные тоже в кризисе»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о форме Криштиану Роналду, против которого он сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У Роналду нет спада. Если это спад, то тогда можно сказать, что и многие другие футболисты находятся в кризисе.

Это отличный игрок, но мы надеемся, что в матче с нами он не забьет», – сказал Мбаппе.

Встречи между «Реалом» и «ПСЖ» пройдут 14 февраля и 6 марта.

Криштиану Роналду в 6 матчах ЛЧ-2017/18 забил 9 голов и отдал одну голевую передачу.

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