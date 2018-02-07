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«Краснодар» уступил «Реалу» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Российский клуб не сдюжил в серии пенальти.
Молодежная команда «Краснодара» проиграла «Реалу» в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти игроки «Краснодара» не реализовали ни одного удара из трех. Мадридцы были точны во всех трех попытках.
- В 1/8 «Реал» сыграет с «Атлетико».
- Молодежкой «Реала» руководит бывший игрок мадридцев Гути.
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