«Краснодар» уступил «Реалу» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Молодежная команда «Краснодара» проиграла «Реалу» в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти игроки «Краснодара» не реализовали ни одного удара из трех. Мадридцы были точны во всех трех попытках.

В 1/8 «Реал» сыграет с «Атлетико».

Молодежкой «Реала» руководит бывший игрок мадридцев Гути.

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