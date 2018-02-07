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«Краснодар» уступил «Реалу» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

«Краснодар» уступил «Реалу» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Eurosport

18 ч. назадОбновлено 16 ч. назад

Российский клуб не сдюжил в серии пенальти.

Молодежная команда «Краснодара» проиграла «Реалу» в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти игроки «Краснодара» не реализовали ни одного удара из трех. Мадридцы были точны во всех трех попытках.

  • В 1/8 «Реал» сыграет с «Атлетико».
  • Молодежкой «Реала» руководит бывший игрок мадридцев Гути.

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