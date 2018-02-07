«Краснодар» нестыдно проиграл «Реалу». Пока на это способна только молодежка в Юношеской лиге УЕФА

Никогда и ни при каких обстоятельствах матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА не стал бы событием – ни в футбольной стране, ни в России. Но в Краснодаре игру 19-летних парней превратили в большую городскую легенду. Привезти молодежку мадридского «Реала» на стадион для взрослых мешала рентабельность: Галицкий ни за что не спустил бы кучу денег даже на серьезный матч любимцев (босс «быков» почти каждый день приезжает в академию).

Когда горожане купили 10 тысяч билетов, стало понятно, что арена окупается.

Когда рухнул сервис по продаже проходок, стало понятно, что намечается что-то интересное.

Когда очередь обнаружилась даже у касс, было уже даже несмешно.

Аншлаг был делом времени. Клуб установил минимальную цену на билеты (100 рублей) и продал стадион целиком. Наверняка в «Краснодаре» боялись, что придут не все – это минус мерч внутри арены, минус проданная еда. Если бы не повезло с погодой, то зрители банально остались бы дома – лучше лишиться сотки, чем провести вечер неинтересно. Вечные пробки перед стадионом, холод, ветер, поздно добираться, после работы, завтра на работу – отмазок полно.

Хитрые краснодарцы делали бизнес даже на этом – на сайтах объявлений появлялись билеты за 700, 800 рублей. И все равно трибуны забились почти целиком – больше 32,5 тысяч зрителей, рекорд Юношеской лиги УЕФА превзойден почти вдвое. При этом каждый из десяти человек, к которым я подходил перед стадионом, называл в составе молодежки от силы Игнатьева. Какой-то парень вспомнил не попавшего в старт Жигулева. Резидента списка талантов от The Guardian Даниила Уткина не назвал никто.

Даниил Уткин, ФК «Краснодар»From Official Website

Смотреть за футболом молодежек было интересно, хотя это и выглядело по-щенячьи наивно. Бесстрашные пасы пятками, выбросы голкипера с рук через полполя, кивки головой из свободной вратарской и даже удары ножницами (как у Игнатьева на восьмой минуте) – все, чего не хватает во взрослом футболе, нашлось в этом матче. У игроков не было бесстрашия, хотя каждый еще не доходил до матчей такого уровня. «Реал» U-19 – это Хувениль А, третья команда «бланкос». Это не марокканец Хакими, подменявший Карвахаля – этим мальчишкам до основы так же далеко, как условным футболистам «Ахмата».

Это же подтвердил Гути, тренирующий мадридских мальчишек. На пресс-конференции он ушел от вопроса, сколько парней дорастет до первой команды. «Футбол – сложная игра, они должны тренироваться и показывать себя каждый месяц, каждый год», – завуалированное «Понятия не имею», но более изящное. С верхотуры испанца легко спутать с краснодарским коучем Мусаевым. Оба крепкие и еще молодые мужчины в наглухо застегнутых куртках и светлых кроссовках.

После перерыва «быки» поникли и привезли пару моментов на свои ворота. «Мадрид» был заметно свежее, и на эти обвинения ответил тренер хозяев. «Мы два месяца назад провели последний официальный матч, а «Реал» находится в сезоне», – с оправдывающейся интонацией сказал Мурад Мусаев. Тяжелые ноги сильно мешали футболистам «Краснодара», к финишу мышцы просто сводило – хавы рушились на газон по двое.

Серия пенальти закончилась быстро и больно. Черно-зеленые, как взрослые, обнимались всей командой в технической зоне, мадридцы просто смотрели за матчем со скамейки, но тоже стоя.

Голкипер Моа Рамос легко расщелкал удары краснодарцев: Игнатьев пробил слабо, с выстрелом Шапи-Сулейманова помогла штанга, а с вышедшим Григоряном испанец расправился почти на эмоциях. Игроки «Реала» с точки трижды уничтожили Сафонова, каждый раз просто без шансов.

«Мы смотрели все их игры в группе, видели пенальти и не нашли закономерности, – объяснил Мурад Мусаев. – В шести матчах у «Реала» стояли три голкипера, мы до конца не знали, кто выйдет. Этот вратарь, например, провел только один матч». Коуч «Краснодара» спокойно отфехтовал журналиста на вопрос о слабости обороны («Они самая результативная команда турнира, 21 мяч в 6 играх, сегодня не забили ни одного») и похвалил своих: «Ребята из нашей академии отличаются от московским тем, что более воспитаны, скромны и большие патриоты своего клуба».

Мурад Мусаев, «Краснодар» U-19twitter

«Реал» прошел дальше, потому что был взрослее. Уверенные удары с точки, надежные киперы во время 11-метровых – тот же прагматизм взрослых, но без отточенного мастерства. 32 тысячи человек пришли на стадион не за этим, им эмоций хватило. Жаль, что крики «Молодцы» летели уже ушедшим в раздевалку парням. К сожалению, в этом игроки молодежки уже превратились в обычных русских футболистов.

«Краснодар» – «Реал» (Мадрид) – 0:0 (0:3 пен.)

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