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«Краснодар» нестыдно проиграл «Реалу». Пока на это способна только молодежка в Юношеской лиге УЕФА

«Краснодар» нестыдно проиграл «Реалу». Пока на это способна только молодежка
Данил Тармасинов

16 ч. назад

Данил Тармасинов посмотрел самый громкий футбольный матч Европы в разряде U-19.

Никогда и ни при каких обстоятельствах матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА не стал бы событием – ни в футбольной стране, ни в России. Но в Краснодаре игру 19-летних парней превратили в большую городскую легенду. Привезти молодежку мадридского «Реала» на стадион для взрослых мешала рентабельность: Галицкий ни за что не спустил бы кучу денег даже на серьезный матч любимцев (босс «быков» почти каждый день приезжает в академию).

Когда горожане купили 10 тысяч билетов, стало понятно, что арена окупается.

Когда рухнул сервис по продаже проходок, стало понятно, что намечается что-то интересное.

Когда очередь обнаружилась даже у касс, было уже даже несмешно.

Аншлаг был делом времени. Клуб установил минимальную цену на билеты (100 рублей) и продал стадион целиком. Наверняка в «Краснодаре» боялись, что придут не все – это минус мерч внутри арены, минус проданная еда. Если бы не повезло с погодой, то зрители банально остались бы дома – лучше лишиться сотки, чем провести вечер неинтересно. Вечные пробки перед стадионом, холод, ветер, поздно добираться, после работы, завтра на работу – отмазок полно.

Хитрые краснодарцы делали бизнес даже на этом – на сайтах объявлений появлялись билеты за 700, 800 рублей. И все равно трибуны забились почти целиком – больше 32,5 тысяч зрителей, рекорд Юношеской лиги УЕФА превзойден почти вдвое. При этом каждый из десяти человек, к которым я подходил перед стадионом, называл в составе молодежки от силы Игнатьева. Какой-то парень вспомнил не попавшего в старт Жигулева. Резидента списка талантов от The Guardian Даниила Уткина не назвал никто.

Даниил Уткин, ФК «Краснодар»

Даниил Уткин, ФК «Краснодар»From Official Website

Смотреть за футболом молодежек было интересно, хотя это и выглядело по-щенячьи наивно. Бесстрашные пасы пятками, выбросы голкипера с рук через полполя, кивки головой из свободной вратарской и даже удары ножницами (как у Игнатьева на восьмой минуте) – все, чего не хватает во взрослом футболе, нашлось в этом матче. У игроков не было бесстрашия, хотя каждый еще не доходил до матчей такого уровня. «Реал» U-19 – это Хувениль А, третья команда «бланкос». Это не марокканец Хакими, подменявший Карвахаля – этим мальчишкам до основы так же далеко, как условным футболистам «Ахмата».

Это же подтвердил Гути, тренирующий мадридских мальчишек. На пресс-конференции он ушел от вопроса, сколько парней дорастет до первой команды. «Футбол – сложная игра, они должны тренироваться и показывать себя каждый месяц, каждый год», – завуалированное «Понятия не имею», но более изящное. С верхотуры испанца легко спутать с краснодарским коучем Мусаевым. Оба крепкие и еще молодые мужчины в наглухо застегнутых куртках и светлых кроссовках.

После перерыва «быки» поникли и привезли пару моментов на свои ворота. «Мадрид» был заметно свежее, и на эти обвинения ответил тренер хозяев. «Мы два месяца назад провели последний официальный матч, а «Реал» находится в сезоне», – с оправдывающейся интонацией сказал Мурад Мусаев. Тяжелые ноги сильно мешали футболистам «Краснодара», к финишу мышцы просто сводило – хавы рушились на газон по двое.

Серия пенальти закончилась быстро и больно. Черно-зеленые, как взрослые, обнимались всей командой в технической зоне, мадридцы просто смотрели за матчем со скамейки, но тоже стоя.

Голкипер Моа Рамос легко расщелкал удары краснодарцев: Игнатьев пробил слабо, с выстрелом Шапи-Сулейманова помогла штанга, а с вышедшим Григоряном испанец расправился почти на эмоциях. Игроки «Реала» с точки трижды уничтожили Сафонова, каждый раз просто без шансов.

«Мы смотрели все их игры в группе, видели пенальти и не нашли закономерности, – объяснил Мурад Мусаев. – В шести матчах у «Реала» стояли три голкипера, мы до конца не знали, кто выйдет. Этот вратарь, например, провел только один матч». Коуч «Краснодара» спокойно отфехтовал журналиста на вопрос о слабости обороны («Они самая результативная команда турнира, 21 мяч в 6 играх, сегодня не забили ни одного») и похвалил своих: «Ребята из нашей академии отличаются от московским тем, что более воспитаны, скромны и большие патриоты своего клуба».

Мурад Мусаев, «Краснодар» U-19

Мурад Мусаев, «Краснодар» U-19twitter

«Реал» прошел дальше, потому что был взрослее. Уверенные удары с точки, надежные киперы во время 11-метровых – тот же прагматизм взрослых, но без отточенного мастерства. 32 тысячи человек пришли на стадион не за этим, им эмоций хватило. Жаль, что крики «Молодцы» летели уже ушедшим в раздевалку парням. К сожалению, в этом игроки молодежки уже превратились в обычных русских футболистов.

«Краснодар» – «Реал» (Мадрид) – 0:0 (0:3 пен.)

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