Марсело: «Однажды Неймар перейдет в «Реал»

Защитник «Реала» Марсело рассказал, что он думает о потенциальном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в мадридский клуб.

«Я бы хотел, чтобы Неймар перешел в «Реал». Считаю, он идеально подойдет этой команде. Он великий игрок, а такие должны играть в Мадриде. Думаю, однажды Ней окажется в «Реале», – сказал Марсело.

«Реал» занимает четвертое место в Примере и отстает от «Барселоны» на 17 очков.

Неймар с лета 2017 года выступает за «ПСЖ» и уже наколотил за парижан 28 голов в 27 матчах (при 16 ассистах).

«Реал» и «ПСЖ» сыграют между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 14 февраля.

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