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Агент Бэйла: «Гарет стоит по меньшей мере 222 миллиона евро, как и Неймар»

Агент Бэйла: «Гарет стоит по меньшей мере 222 миллиона евро, как и Неймар»
Eurosport

1 час назад

А если бы не травмы, то все 500.

Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт уверен, что его клиент по-прежнему способен бить трансферные рекорды.

«Бэйл стоит по меньшей мере 222 млн евро, как и Неймар. Но Гарет счастлив в «Реале», он любит Мадрид. Гарет не нуждается в уходе из команды Криштиану Роналду. В «Реале» он и так звезда.

Переход в Серию А? В футболе все быстро меняется, ничего предсказывать нельзя. Но, честно говоря, я не думаю, что хоть один итальянский клуб может позволить себе Бэйла», – цитирует Барнетта Marca.

  • Гарет стал самым дорогим футболистом в истории летом 2013 года благодаря переходу в «Реал» за 101 млн евро.
  • Спустя три года Бэйла обошел Поль Погба (106 млн евро), а летом 2017 года новый ориентир установил Неймар (222 млн евро).
  • В 20 официальных матчах сезона-2017/18 Бэйл забил 9 мячей.
  • 14 февраля «Реал» и «ПСЖ» сойдутся на «Сантьяго Бернабеу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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