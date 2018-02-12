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Хосеп Гвардиола: «Не знаю, готов ли «Сити» выиграть Лигу чемпионов. Наша цель – четвертьфинал»
По такому графику «горожане» победят в главном турнире Европы лишь через три года.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не считают свою команду фаворитом Лиги чемпионов.
«Не знаю, готовы ли мы выиграть Лигу чемпионов. Я уверен в своих игроках. Наша цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне – выйти в четвертьфинал. В короткой перспективе этого будет достаточно.
В этом сезоне мы выступаем лучше, чем в прошлом. Этого невозможно отрицать. Но, по моему опыту, Лига чемпионов – особый турнир.
Соперники здесь – очень сложные, и даже в неудачные моменты нельзя терять контроль», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
- В 1/8 финала «Сити» сойдется с «Базелем». Матчи пройдут 13 февраля (Швейцария) и 7 марта (Англия).
- В сезоне-2016/17 «Сити» выиграл первый матч 1/8 финала «Монако» со счетом 5:3, но проиграл на выезде 1:3 и вылетел по правилу гола на чужом поле.
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