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Хосеп Гвардиола: «Не знаю, готов ли «Сити» выиграть Лигу чемпионов. Наша цель – четвертьфинал»

Гвардиола: «Не знаю, готов ли «Сити» выиграть Лигу чемпионов. Наша цель – четвертьфинал»
Eurosport

1 час назад

По такому графику «горожане» победят в главном турнире Европы лишь через три года.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не считают свою команду фаворитом Лиги чемпионов.

«Не знаю, готовы ли мы выиграть Лигу чемпионов. Я уверен в своих игроках. Наша цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне – выйти в четвертьфинал. В короткой перспективе этого будет достаточно.

В этом сезоне мы выступаем лучше, чем в прошлом. Этого невозможно отрицать. Но, по моему опыту, Лига чемпионов – особый турнир.

Соперники здесь – очень сложные, и даже в неудачные моменты нельзя терять контроль», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

  • В 1/8 финала «Сити» сойдется с «Базелем». Матчи пройдут 13 февраля (Швейцария) и 7 марта (Англия).
  • В сезоне-2016/17 «Сити» выиграл первый матч 1/8 финала «Монако» со счетом 5:3, но проиграл на выезде 1:3 и вылетел по правилу гола на чужом поле.

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