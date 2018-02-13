Алли и баба. Главному таланту Англии нужно бежать из «Тоттенхэма»

Двушка «Манчестер Сити», дубль «Челси», банка «Арсеналу» – в прошлом сезоне Деле Алли наштамповал 18 мячей в АПЛ, сдобрил их семью ассистами и пичкал антидепрессантами чемпионскую интригу до последних туров. Год спустя вместо борьбы за первое место «Тоттенхэм» грызется с «Ливерпулем» и «Челси» за путевку в Лигу чемпионов, а Деле сверкает в безвкусном канадском смокинге на церемонии наград MTV European Music Awards и собирает проклятия от ненавистников дайвинга. Начиная с сезона-2015/16 полузащитник «шпор» отхватил за симуляцию три предупреждения, закрепившись в статусе главного драматического актера чемпионата. Это лишь один из многих и самый незначительный порок, который топит карьеру главного таланта Англии.

Похоже, тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино упустил момент, когда футбол выпал из приоритета 21-летнего полузащитника. Вместо помощи аргентинец защищает и оправдывает игрока, как после красной карточки год назад в Лиге Европы против «Гента» – Деле забанили на три матча. Похожий эпизод произошел в 2016-м. Тогда Алли умышленно ударил в живот Клаудио Якоба из «Вест Бромвича» и схлопотал трехматчевую дисквалификацию.

Алли забил в первом круге текущего сезона АПЛ лишь три мяча, но снова порадовал любителей скандалов. В сентябре он показал средний палец другу Кайлу Уокеру в матче за сборную и получил дисквалификацию на одну игру от ФИФА. Встречу с «Сити» полузащитник отметил ужасной игрой и двумя недостойными выходками. Фернандиньо и сам не прочь кого-нибудь лягнуть, но на улице Деле учили принципу «бей первым», и англичанин дважды наступил на бразильца, после того как свалил его с ног. В том же матче Алли чуть не сломал ногу Де Брёйне и неожиданно избежал санкций со стороны руководства АПЛ.

«В 12 лет моим воспитанием никто не занимался, я связался с плохими ребятами и пропадал на улице до двух часов ночи. Парни были на несколько лет старше, я делал, что они говорили, и попадал в неприятности. Хорошо, что в моей жизни появился футбол, и я направил энергию в правильное русло», – признался Алли в интервью GQ. До нынешнего сезона футбол занимал все время полузащитника, но теперь ситуация изменилась. Амбициозный проект «Тоттенхэма», связанный со строительством нового стадиона, не трогает Алли. Футболист хочет в более именитый клуб, поэтому новый контракт «шпор», по которому его зарплата увеличится с 60 тысяч фунтов до 100, совершенно не возбуждает Деле.

Несколько месяцев назад полузащитник «Тоттенхэма» подписал соглашение с агентством Creative Artists Agency. Основная часть клиентов компании сосредоточена в Голливуде, но американцы опекают и футболистов – Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Харри Кейна. CAA занялась спонсорскими контрактами Алли с мировыми брендами, но на ситуацию нужно смотреть шире. Компания сотрудничает с агентством Gestifute агента Жорже Мендеша, обожающего громкие трансферы. Учитывая тесную связь суперагента с «Реалом» и предыдущие переходы в Мадрид Модрича и Бэйла, слухи о летнем переезде Алли и Кейна на «Сантьяго Бернабеу» за 300 миллионов евро обретают реальные очертания.

Харри Кейн и Деле АллиEurosport

Лидеры «Тоттенхэма» по-разному относятся к славе. Кейн на тренировках моделирует ситуации из матчей, в которых не забил, и лупит из этих точек по воротам, пока не забьет. Для целеустремленного в первых сезонах в «Тоттенхэме» Деле занятия превратились в развлечения – то он встанет в ворота, то подловит Сона и пробросит ему мяч между ног. Кажется, подколоть ветерана Эшли Янга (Деле оставил трость в раздевалке) для Алли важнее, чем рвануть на последних минутах через полполя и завалить в девятку. До уровня шуток Гаскойна полузащитнику далеко, но важно помнить, чем они заканчиваются.

Англии, конечно, не грозит победа на чемпионате мира, а с такой формой Деле и подавно. Особенно если надежда «трех львов» демонстрирует серьезную активность в публичной жизни. День рождения футболист отпраздновал в Калифорнии – он забил друзьями частный самолет и арендовал виллу, на которой несколько дней развлекался с девушками. Неудивительно, что на прошлой неделе Алли попал в секс-скандал с домашним видео интимного характера – в сеть попал половой акт футболиста с его девушкой, моделью Руби Мэй, да еще и с золотым дождем.

Новые друзья игрока «шпор» из CAA удалили скандальную статью из The Sun и ролик в YouTube, но восстановить репутацию клиента им вряд ли удастся. Особенно, если Деле ей не дорожит – хранить интимные видео на iCloud так же тупо, как и демонстрировать средний палец на «Уэмбли».

С 13 лет Алли воспитывался в приемной семье, но не терял связь с родными – проводил каникулы у отца-миллионера в Техасе и нянчил по выходным сводных братьев и сестер в новой семье матери. В 2015-м Деле резко отдалился, сменил телефон и больше не навещал близких – кажется, футболист мстит родителям за недостаток внимания в детстве, только это не делает его счастливее.

Подростком Деле сбежал от парней из плохой компании, но по-прежнему борется с демонами прошлого. У Алли есть три варианта разрулить ситуацию. Поступить великодушно и простить родителей (похоже, это вряд ли), посетить психотерапевта, а лучше как можно скорее найти новый вызов в карьере. С «Тоттенхэмом» Деле уже не по пути.

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