Венсан Компани вышел в матче Лиги чемпионов впервые за 650 дней

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани вышел в стартовом составе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Базеля».

Появление бельгийца на поле ознаменовало окончание черной серии, продолжавшейся 650 дней: после поражения в полуфинале Лиги чемпионов-2015/16 Компани ни разу не сыграл в главном клубном турнире Европы.

Из-за травм паха и колена Венсан пропустил весь еврокубковый сезон-2016/17, а повреждение икроножной мышцы не позволило Компани выступить на групповом этапе осенью.

Компани сыграл 11 официальных матчей в сезоне-2017/18.

Ответный матч «Сити» и «Базель» проведут 7 марта.

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