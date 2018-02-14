Выстрел Илкая Гюндогана и еще 3 плюхи, которыми «Сити» снес башню «Базелю»

«Манчестер Сити» разгромил «Базель» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов (4:0) и на 99% оформил выход в следующий раунд.

Первый мяч уже на 14-й минуте после розыгрыша углового закинул Илкай Гюндоган.

Спустя четыре минуты Силва поймал мяч в штрафной и легким движением закинул его за спину Томашу Вацлику.

Спустя еще пять минут «Базель» развалился: защитники швейцарцев позволили Агуэро пробить с 20 метров, и он попал.

В дебюте второй половины хозяева погибли после сумасшедшего выстрела Гюндогана

Ответный матч состоится 7 марта на «Этихаде».

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