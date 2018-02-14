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Сочный дубль Игуаина и ответы Кейна с Эриксеном, которые украсили стычку в Турине

Сочный дубль Игуаина и ответы Кейна с Эриксеном, которые украсили стычку в Турине
Eurosport

57 мин. назад

«Ювентус» и «Тоттенхэм» сгоняли вничью – 2:2.

«Ювентус» не удержал преимущество в два мяча над «Тоттенхэмом» и усложнил себе задачу по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Счет был 2:0 уже к восьмой минуте. Гонсало Игуаин красиво поймал мяч после наброса Миралема Пьянича и прошил Уго Льориса.

Спустя 7 минут «Ювентус» заработал пенальти, и Игуаин пробил впритирку со штангой.

Начало камбэку было положено на 35-й минуте: лучшая оборона в мире прозевала Харри Кейна, и тот следом слопал Джиджи Буффона.

На 71-й минуте туринцы привезли себе штрафной в смертельной близости от ворот. Кристиан Эриксен пробил низом, а Буффон не успел сложиться.

  • Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.

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