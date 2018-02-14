«Сити» дернул «Базель». Но есть сразу 3 повода ругать Пепа после победы в 1/8 финала Лиги чемпионов

Опять не выпустил молодежь

«Сити» решил исход двухраундового противостояния за 23 минуты. Любой тренер в такой ситуации дал бы покатать мяч молодежи, но не Пеп – у него ее нет. В британских медиа академию «горожан» превозносят до небес, только молодые парни еще не убедили Гвардиолу.

В матче с «Бёрнли» он пожалел место для юнца даже на лавке, оставив одно место вакантным. В Швейцарии забил на чувства Фодена: парень не потерялся бы среди костей «Базеля». Вместо этого Пеп выпустил только-только восстановившегося Сане, который растерял форму после травмы и много ошибался. А самым унизительным моментом стал выход Данило – Гвардиола выпустил вместо Куна защитника и как бы прокричал: «Играть будут только топы».

Испортил выезд фанатам «Базеля»

Швейцарцы классно прошли групповой этап и рассчитывали пошуметь в плей-офф. Приуныли сразу после жеребьевки. Единственным позитивным моментом было то, что первая игра проходила дома – был шанс на минимальную интригу в ответке.

Нет.

Теперь у болельщиков «Базеля» нет ни смысла, ни настроения ехать в Манчестер. Погода в самом начале марта там будет так себе, цены на билеты кусаются, шансов на плей-офф меньше, чем у Пепа хоть раз сходить в барбершоп.

Возможно, «Базель» жалеет, что не оказался в Лиге Европы. Финансовая выгода – единственное, что утешит «красно-синих» 7 марта.

Добил интригу в АПЛ

Для оформления титула «Сити» осталось шесть побед. Смех, когда до финиша 11 игр. Досрочным выходом в четвертьфинал Гвардиола облегчил график – можно разгрузить уставших футболистов и бросить силы на досрочную победу в Англии. Учитывая, что никто из соперников «Сити» таким похвастаться не может, это весомый аргумент.

«Базель» – «Манчестер Сити» – 0:4

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