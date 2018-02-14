Харри, рама. «Тоттенхэм» потерял страх и готов к прорыву в Европе

Семь лет назад «Тоттенхэм» влетел в первом тайме группового этапа Лиги чемпионов «Интеру» на его поле со счетом 0:4, и едва не сотворил камбэк. После перерыва Гарет Бэйл озарил «Джузеппе Меацца» хет-триком и фактически этим перфомансом накрутил трансферную стоимость до 100 миллионов евро. Если тогда в команде Реднаппа зажигали только Бэйл и Модрич, то Почеттино создал коллектив, в котором опасен каждый игрок.

В прошлогоднем финале Лиги чемпионов против «Реала» туринцы выглядели жалко в обороне. Заслон, идеальный в темном царстве Серии А, никуда не годится для больших матчей в еврокубках. Аллегри это понимает, но в отсутствие Дибалы не готов играть первым номером.

«Ювентус» перевыполнил план тренера на быстрый гол – Игуаин оформил самый быстрый дубль в истории Лиги чемпионов, если брать отрезок с начала матча. Больше туринцы ничего не противопоставили шальной экспрессии «шпор», накрутивших процент владения мяча до 75%. Сколько ни брыкался «Юве» резкими контратаками, «Тоттенхэм» наезжал на Буффона настолько лихо, что не оставил сомнений – ветеран рано или поздно отхватит.

На групповом этапе «шпоры» показали, что в современном футболе обыгрывать лучших можно только игрой от себя – лондонцы порвали действующих победителей Лиги чемпионов на «Уэмбли», достойно сыграли на «Сантьяго Бернабеу» (1:1) и поверили в себя. Начиная с декабря «шпоры» проиграли только один матч из 17 во всех турнирах («Манчестер Сити»). В такой живой и азартный «Тоттенхэм» хочется верить и болеть за него.

Почеттино не избежал спада в ноябре-октябре – иначе бы команда сейчас боролась не за путевку в Лигу чемпионов, а за чемпионство. Два последних матча идеально иллюстрируют «шпор»: в Ливерпуле Кейн спас команду от поражения в компенсированное время, в Турине лондонцы ушли со счета 0:2 и едва не выиграли. Ртутный «Тоттенхэм» отобрал у «Арсенала» звание главной команды Северного Лондона, показал мощь в Европе и готов сделать ключевой шаг – замахнуться на большой трофей.

В игре лондонцев еще много шероховатостей, но уже есть все ингредиенты для большой победы, включая игроков и тренера. В последний раз «шпоры» брали чемпионство в 1961-м, еврокубок в 1984-м, и благодаря грамотной работе менеджмента вышли на новый уровень в доходах и игре. Летом «шпоры» попрощаются с «Уэмбли» и переедут на новый 60-тысячник стоимостью 800 миллионов евро, чтобы обрести чувство идентичности, зарабатывать на уровне ведущих клубов мира и не продавать игроков, а приглашать лучших.

В глазах игроков «Тоттенхэма» читается потрясающая уверенность – Льорис так пронзил взглядом Игуаина, что ворота показались бомбардиру меньше спичечной коробки. Двушка Буффону на его территории, где туринцы впервые пропустили за 100 дней, – еще одно подтверждение стремительного роста и силы «шпор». В последний раз лондонцы играли в раунде плей-офф Лиги чемпионов в 2011-м и тогда неожиданно обыграли на выезде «Милан» Аллегри. Спустя много лет «Тоттенхэм» отстоял ничью с чемпионом Италии на его поле, и, учитывая ход игры, для Массимо это не самый плохой результат.

«Ювентус» – «Тоттенхэм» – 2:2

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