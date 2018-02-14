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Неймар прокачал передачи, «Мадрид» бомбит навесами. «Реал» против «ПСЖ» – уникальная битва стилей
Уже в 1/8 финала ЛЧ.
В XXI м веке для тактических фриков не было ничего лучше баттла между «Атлетиком» и «Барселоной». Дуэль делают крутой не только тренеры (Бьельса, Вальверде, Гвардиола, Энрике), но и противоположные взгляды на футбол. Бильбао грамотно и высоко прессингует, «Барса» предпочитает выходить из обороны в короткий пас: зрители получают игру, в которой максимально часто сталкивают козыри клубов.
Сходка «Реала» и «ПСЖ», возможно, даже перебьет в зрелищности эту пару. Зидан и Эмери настаивают на владении мячом: если разбивать футбол на игру первым и вторым номером (жуткое, но популярное упрощение), то команды даже похожи. Антагонистами их делает то, как они используют мяч.
Для команды, выигравшей две ЛЧ подряд, «Реал» играет даже слишком примитивно. В прошлом сезоне «Мадрид» стал третьим по навесам в Ла Лиге (23 кросса за матч), а через центр проводил всего 25% атак. Например, «Барселона» делала лишь 14 кроссов (17-е место в лиге), а через середину обустраивала 29% атак. Показательная разница, учитывая, что команды финишировали всего в трех очках друг от друга.
Криштиану Роналду, Карим Бензема, МарселоGetty Images
Обвинять Зидана в такой манере – преступление. Во-первых, даже с этим футболом «Мадрид» выиграл абсолютно все: результаты маскируют качество игры даже на уровне топов. Во-вторых, модель с навесами и игрой через фланги идеально подходит лидерам «Реала»: делать ставку на такой стиль логично.
При Зидане «Мадрид» лишь прокачал атаки по краям. Карвахаль и Марсело стали лучшей парой фулбеков: партнеры четко освобождают для них зоны для подключения вперед. Дальше «Реал» юзает плюсы нападающих: Бензема, Роналду и Бэйл заполняют штрафную и классно реагируют на навесы. Как только Карвахаль и Марсело подхватывают мяч, страйкеры выбирают оптимальную позицию в боксе и готовятся к прыжку.
Несмотря на включение в состав Иско, в сезоне-2017/18 «Мадрид» не изменил стилю. Больше четырех навесов за матч трансформируются в удар – в пятерке ведущих чемпионатов «Реал» уступает по этому показателю только «Баварии». Их соперники из «ПСЖ» только на 67-м месте.
|Команда
|Кроссы под удар
|1. «Бавария»
|4,2
|2. «Реал»
|4,1
|3. «Рома»
|3,9
|4. «Аугсбург»
|3,9
|5. «Интер»
|3,8
|67. «ПСЖ»
|2,1
Это совсем не случайно. Независимо от фигуры тренера (Анчелотти, Блан, Эмери), «Париж» пытается играть в сексуальный футбол. В цифровом выражении это легко проследить по передачам вразрез: «ПСЖ» делает 6 таких пасов за матч, у ближайшего преследователя в топ-5 лиг – всего 4.
Такой акцент нельзя списать только на уровень Лиги 1; даже в неудачные сезоны «Париж» выдавал сопоставимую стату. Снова стиль подбирается под лучшие качества футболистов. Мотта, Верратти и Ди Мария отлично пасуют из глубины, Кавани здорово открывается, а Лукас Моура неплохо забегал за спину защите.
После перехода Неймара «ПСЖ» отступил от стиля и все равно остается безоговорочным лидером по передачам вразрез. Соперники по Лиге 1 уже вовсю паркуют автобусы (сейчас «Париж» проводит 31% времени на чужой трети, два года назад – всего 24%), но благодаря Нею команда выдает 1,3 разрезающих паса под удар. У второго клуба на континенте – 0,9, у «Реала» – всего 0,6.
|Команда
|Пасы вразрез под удар
|1. «ПСЖ»
|1,3
|2. «Наполи»
|0,9
|3. «Барселона»
|0,9
|4. «Арсенал»
|0,9
|5. «Бавария»
|0,9
|14. «Реал»
|0,6
Разницу в идеях Зидана и Эмери подчеркивает статфакт по двум табличкам. «Реал» делает почти в два раза больше навесов под удар, чем «ПСЖ»; «ПСЖ» делает вдвое больше разрезающих передач под удар, чем «Реал».
Если переходить на индивидуальный версус, то команды неплохо олицетворяют Кроос и Неймар. Немец входит в десятку лучших по точным навесам в Европе (1,3 кросса завершаются ударом), бразилец – вообще первый по передачам вразрез (0,8 заканчиваются ударом).
Метод набора статистики у парней тоже сильно разнится. Кроос – король стандартов: его навесы особенно полезны на угловых и штрафных. Неймар блистает уже с игры: если в «Барселоне» он огибал фланг, то в Париже смещается в центр – разрезать оборону соперника из середины значительно легче.
Влияние стилей на результат определит то, кто выиграет владение. Алгоритм простой: чем чаще работаешь с мячом, тем выше вероятность того, что проявишь лучшие скиллы. Особенно в случае с «Реалом» и «ПСЖ»: обоим клубам нужен мяч и длительные перепасовки.
Складывается идеальный сценарий для зрителя. Во-первых, ни одна из команд не закроется: атакующие звезды не отрабатывают в защите, зато любят возиться с мячом и работать в чужой штрафной. Во-вторых, клубы поделят владение: «Париж» имеет показатель в 64% в Лиге 1, но «Мадрид» играет дома. Когда эти два условия срабатывают в масштабе топ-клубов, получаются голливудские триллеры с интересным сюжетом. Примерно как у «Атлетика» с «Барселоной».
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