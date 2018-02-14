Неймар прокачал передачи, «Мадрид» бомбит навесами. «Реал» против «ПСЖ» – уникальная битва стилей

В XXI м веке для тактических фриков не было ничего лучше баттла между «Атлетиком» и «Барселоной». Дуэль делают крутой не только тренеры (Бьельса, Вальверде, Гвардиола, Энрике), но и противоположные взгляды на футбол. Бильбао грамотно и высоко прессингует, «Барса» предпочитает выходить из обороны в короткий пас: зрители получают игру, в которой максимально часто сталкивают козыри клубов.

Сходка «Реала» и «ПСЖ», возможно, даже перебьет в зрелищности эту пару. Зидан и Эмери настаивают на владении мячом: если разбивать футбол на игру первым и вторым номером (жуткое, но популярное упрощение), то команды даже похожи. Антагонистами их делает то, как они используют мяч.

Для команды, выигравшей две ЛЧ подряд, «Реал» играет даже слишком примитивно. В прошлом сезоне «Мадрид» стал третьим по навесам в Ла Лиге (23 кросса за матч), а через центр проводил всего 25% атак. Например, «Барселона» делала лишь 14 кроссов (17-е место в лиге), а через середину обустраивала 29% атак. Показательная разница, учитывая, что команды финишировали всего в трех очках друг от друга.

Криштиану Роналду, Карим Бензема, МарселоGetty Images

Обвинять Зидана в такой манере – преступление. Во-первых, даже с этим футболом «Мадрид» выиграл абсолютно все: результаты маскируют качество игры даже на уровне топов. Во-вторых, модель с навесами и игрой через фланги идеально подходит лидерам «Реала»: делать ставку на такой стиль логично.

При Зидане «Мадрид» лишь прокачал атаки по краям. Карвахаль и Марсело стали лучшей парой фулбеков: партнеры четко освобождают для них зоны для подключения вперед. Дальше «Реал» юзает плюсы нападающих: Бензема, Роналду и Бэйл заполняют штрафную и классно реагируют на навесы. Как только Карвахаль и Марсело подхватывают мяч, страйкеры выбирают оптимальную позицию в боксе и готовятся к прыжку.

Несмотря на включение в состав Иско, в сезоне-2017/18 «Мадрид» не изменил стилю. Больше четырех навесов за матч трансформируются в удар – в пятерке ведущих чемпионатов «Реал» уступает по этому показателю только «Баварии». Их соперники из «ПСЖ» только на 67-м месте.

Команда Кроссы под удар 1. «Бавария» 4,2 2. «Реал» 4,1 3. «Рома» 3,9 4. «Аугсбург» 3,9 5. «Интер» 3,8 67. «ПСЖ» 2,1

Это совсем не случайно. Независимо от фигуры тренера (Анчелотти, Блан, Эмери), «Париж» пытается играть в сексуальный футбол. В цифровом выражении это легко проследить по передачам вразрез: «ПСЖ» делает 6 таких пасов за матч, у ближайшего преследователя в топ-5 лиг – всего 4.

Такой акцент нельзя списать только на уровень Лиги 1; даже в неудачные сезоны «Париж» выдавал сопоставимую стату. Снова стиль подбирается под лучшие качества футболистов. Мотта, Верратти и Ди Мария отлично пасуют из глубины, Кавани здорово открывается, а Лукас Моура неплохо забегал за спину защите.

После перехода Неймара «ПСЖ» отступил от стиля и все равно остается безоговорочным лидером по передачам вразрез. Соперники по Лиге 1 уже вовсю паркуют автобусы (сейчас «Париж» проводит 31% времени на чужой трети, два года назад – всего 24%), но благодаря Нею команда выдает 1,3 разрезающих паса под удар. У второго клуба на континенте – 0,9, у «Реала» – всего 0,6.

Команда Пасы вразрез под удар 1. «ПСЖ» 1,3 2. «Наполи» 0,9 3. «Барселона» 0,9 4. «Арсенал» 0,9 5. «Бавария» 0,9 14. «Реал» 0,6

Разницу в идеях Зидана и Эмери подчеркивает статфакт по двум табличкам. «Реал» делает почти в два раза больше навесов под удар, чем «ПСЖ»; «ПСЖ» делает вдвое больше разрезающих передач под удар, чем «Реал».

Если переходить на индивидуальный версус, то команды неплохо олицетворяют Кроос и Неймар. Немец входит в десятку лучших по точным навесам в Европе (1,3 кросса завершаются ударом), бразилец – вообще первый по передачам вразрез (0,8 заканчиваются ударом).

Метод набора статистики у парней тоже сильно разнится. Кроос – король стандартов: его навесы особенно полезны на угловых и штрафных. Неймар блистает уже с игры: если в «Барселоне» он огибал фланг, то в Париже смещается в центр – разрезать оборону соперника из середины значительно легче.

Влияние стилей на результат определит то, кто выиграет владение. Алгоритм простой: чем чаще работаешь с мячом, тем выше вероятность того, что проявишь лучшие скиллы. Особенно в случае с «Реалом» и «ПСЖ»: обоим клубам нужен мяч и длительные перепасовки.

Складывается идеальный сценарий для зрителя. Во-первых, ни одна из команд не закроется: атакующие звезды не отрабатывают в защите, зато любят возиться с мячом и работать в чужой штрафной. Во-вторых, клубы поделят владение: «Париж» имеет показатель в 64% в Лиге 1, но «Мадрид» играет дома. Когда эти два условия срабатывают в масштабе топ-клубов, получаются голливудские триллеры с интересным сюжетом. Примерно как у «Атлетика» с «Барселоной».

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