«Реал» – «ПСЖ»: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

Этот матч не должен был состояться в 1/8 финала. «Реал» выиграл две последние Лиги чемпионов и хочет обновить рекорд. «ПСЖ» тратит миллиарды на синтоловые бицепсы и не желает вылетать сразу после группы. Скорее всего, поражение решит судьбу одного из тренеров: ни Перес, ни катарские шейхи не будут довольны стремительным вылетом.

«Реал» именно там, где говорил комиссар Жибер. «Мадриду» абсолютно нечего ловить в Примере – Зизу сконцентрируется на Лиге чемпионов. Его парни могут сколько угодно сливать «Леганесу», но на большие игры Роналду и дружочки собирают всю волю.

Кто посмотрит матч по ТВ

Главная потеря «Реала» – Карвахаль. Испанец долго вводил мяч из аута в матче с АПОЭЛ, намеренно получил карточку и был пойман УЕФА на жульничестве. Дани получил двухматчевую дисквалификацию и посмотрит матч с трибун или по телеку. Или вообще не посмотрит.

А еще Зизу не досчитается Вальехо, но это не так страшно, как Карвахаль.

У «ПСЖ» в центре поля не будет Мотты – полузащитник только восстановился от травмы и пока не готов физически. Под вопросом участие Курзава – у него болит бедро. Это важный игрок в нынешнем «ПСЖ», но, скорее всего, сыграет Берчиче.

Форма

Статистика, на которую страшно смотреть фанатам «Реала». В последних 11 матчах во всех турнирах «Мадрид» победил всего пять раз. Зизу вряд ли упустит место в четверке, но с трудом поднимется на вторую строчку – «Атлетико» чемпион проигрывает 10 очков.

У «ПСЖ» все прекрасно: у парижан 14 побед в 15 последних матчах. Да, они в чемпионате Франции, но и в Лиге чемпионов Эмери проиграл только «Баварии». У столичного клуба гигантский отрыв в Лиге 1, поэтому все силы и ресурсы будут брошены на устранение «Реала».

Кто что сказал

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Тот факт, что нам противостоит французская команда, не играет для меня никакой роли. Думаю лишь о том, как нам сыграть хороший матч. Да, я из Марселя и «ПСЖ» всегда был нашим принципиальным соперником, но сейчас я в «Реале» и не думаю об этом. Мы с радостью участвуем в поединках такого уровня – это не давит на нас, ради них мы и живем». (официальный сайт УЕФА)

Унаи Эмери, главный тренер «ПСЖ»: «Предстоящая игра – отличная возможность показать, кто мы, что из себя представляем и чего хотим добиться. Мы хотим расти, и сейчас нас ждут матчи против чемпионов Европы, 11-кратных чемпионов. Сильнее соперника не придумать».

Лицом к лицу

«Реал» в 7 последних розыгрышах добирался как минимум до полуфиналов.

Последний раз команды встречались на групповом этапе ЛЧ-2015/16. В Париже была ничья (0:0), в Мадриде победил «Реал» (1:0).

«ПСЖ» выбивал «Реал» из еврокубков 2 года подряд: в четвертьфинале Кубка УЕФА-1992/93 и в четвертьфинале Кубка кубков-1993/94.

В последних 39 домашних матчах ЛЧ «Реал» победил 33 раза. Единственное поражение случилось в сезоне-2014/15 (3:4 от «Шальке»).

Роналду – первый игрок, кому удалось забить во всех шести турах группового этапа. У Криша 9 мячей в этой ЛЧ.

В 25 последних матчах ЛЧ «Реал» проиграл всего 2 раза (17 побед и 6 ничьих).

«Мадрид» не пропускает от французских клубов 5 матчей кряду

«ПСЖ» никогда не проигрывал в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов (4 победы и 1 ничья).

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит Джанлука Рокки и его итальянские кенты. 44-летний рефери отработал на четырех матчах ЛЧ-2017/18: в них он показал 15 желтых и одну красную карточку, не поставив ни одного пенальти.

В этом сезоне Рокки не работал на матчах «Реала» и «ПСЖ», зато дважды судил русских. При нем ЦСКА слил «МЮ» (1:2), а «Спартак» распял «Севилью» (5:1).

В центре внимания

Покажет класс

Последние месяцы – худшие в карьере Роналду. Криша пинают, критикуют и отправляют из Мадрида. Но в Лиге чемпионов португалец привычно преображается. Матч с «ПСЖ» слишком возбуждает, чтобы пройти без Криша. Идеальный шанс доказать, что он еще в деле – и он это докажет.

Обделается

Неймар ждет битву не меньше, чем Криш. Медиа давно предрекают ему место португальца в «Реале», а бразилец уже наелся сухой французской лигой. Но на «Сантьяго Бернабеу» у него ничего не получится. Начо не будет подключаться к атакам и сконцентрируется на нейтрализации Неймара. Один в один Начо хорош – он перекусит соперником и поправит Кришу корону.

Котировки букмекеров

«ПСЖ» может сколько угодно выносить Францию и играть мускулами перед зеркалом, но фаворит все равно «Реал». Буков не смущает слабая форма «Мадрида» и проблемы Зизу. Ты можешь наказать спецов за предвзятость.

Победа «Реала»: 2,31

Ничья: 3,74

Победа «ПСЖ»: 3,07

Линия на матчи ЛЧ

Ориентировочные составы

«Реал»

«ПСЖ»

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