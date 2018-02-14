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Глобальная реновация. Что ждет «Реал», если «ПСЖ» выбьет его из Лиги чемпионов

Глобальная реновация. Что ждет «Реал», если «ПСЖ» выбьет его из Лиги чемпионов
Павел Городницкий

51 мин. назад

Список перемен от Флорентино Переса.

«Реал» так талантливо слил сезон, что ЛЧ для «бланкос» превратилась в аналог ЕГЭ для школьника без связей и денег: либо решаешь задачу, либо целый год занимаешься непонятно чем. В такие моменты инстинкт самосохранения выкручивается на максимум, но бывает, что для спасения мало и его – тогда случается катастрофа.

Естественно, в «Мадриде» сейчас отлично осознают, что пускать «ПСЖ» в четвертьфинал нельзя ни при каком раскладе. Поражение – это жирно перечеркнутые Кубки чемпионов, уничтоженная серия в ЛЧ (семь полуфиналов подряд), триумф неугомонных шейхов и счастливый забег Унаи Эмери. Но самое мерзкое – праздник в Каталонии: там всегда рады поиздеваться над лузерами из испанской столицы.

Отдавшись «Леганесу» и отстав от «Барсы» на километр очков, «Реал» исключил даже шальные мысли о вылете от «Парижа». Но людям, которые смотрят на ситуацию объективно и понимают, что у «Мадрида» и «Сен-Жермен» примерно равные по классу составы, невозможно не думать о том, что произойдет, если Зидана впервые размажут в Европе.

Зинедин Зидан

Зинедин ЗиданGetty Images

Самый ожидаемый эффект – мгновенное увольнение Зинедина, но здесь все не так просто. Флорентино Перес, которого Forbes назвал лучшим испанским СЕО в 2017 году, правда учится на собственных ошибках. Беззубая смена Анчелотти на Бенитеса явно продемонстрировала мадридскому боссу, что у любого успешного тренера должен быть бонусный шанс, и у Зидана он теперь точно есть.

Пару лет назад этот мужчина бесстрашно подхватил тонувшую команду, выиграл с ней две ЛЧ и провел самый успешный год в истории клуба, поэтому сезон без трофеев – как раз одна сгоревшая «жизнь»: другой не будет, зато сейчас Зизу никто не снимет.

Перемены будут заключаться в другом. Скорее всего, Фло переключит тумблер полномочий в привычное положение: если после первой ЛЧ Перес в эйфории доверил Зидану полный контроль над составом, то после катастрофы француз из менеджера снова станет обычным коучем, а Перес наконец вернет себе роль главного шопоголика европейского футбола.

Чувствуется, что покупать и презентовать игроков президенту нравится ничуть не меньше, чем поднимать Кубок чемпионов, так что для Фло, как для руководителя, слабые результаты «Мадрида» – всего лишь повод получше подготовиться к обострению ониомании.

Первая цель «Реала» на лето очевидна – Перес будет переманивать Неймара, ублажая и форварда, и его отца, и «Пари Сен-Жермен». Флорентино уже подготовил медийную почву для этого трансфера (мадридские бразильцы публично высказались за переход Нея), поэтому работа по сделке стартует сразу же после поражения от французов в ЛЧ и растянется ровно до дедлайна.

Неймар

НеймарEurosport

Барселонская схема (две недели нервного общения – и готово) тут не сработает: владельцы «ПСЖ» не хотят отпускать суперзвезду. Сначала они поуговаривают лично Неймара и его окружение, а потом будут мучительно торговаться с «Реалом». Основная миссия Фло – сделать так, чтобы Неймар сам захотел играть в Мадриде, а не в Париже. После этого вести диалог с «ПСЖ» будет гораздо проще – может, даже получится скинуть дичайший ценник, который сейчас (неофициально, конечно же) балансирует где-то в районе полумиллиарда евро.

Следующий вопрос – Криштиану. На него, если «Реал» отжарят в 1/8 финала, Флорентино забьет и правильно сделает. Никаких новых контрактов, никаких повышений зарплат, никаких препятствий для ухода за адекватную сумму.

Роналду-2017 – лучший страйкер ЛЧ и самый опасный форвард Европы. Терять его было нельзя, несмотря на истерику после сюжета с неуплатой налогов.

Другое дело – Роналду-2018. Снайпер, голы которого не приносят титулы. Все покеры, хет-трики и дубли Криша можно будет собрать в одну папочку под названием «Заявка на «Золотую бутсу», а потом посмотреть, как он пролетит и мимо этого приза. Соответственно, решение отпустить португальца в условную АПЛ – мегамудрое и грамотное. Лучшего периода для обновления атаки потом может и не подвернуться, а летом все провернется без свиста «Бернабеу».

Роналду

РоналдуEurosport

Карим Бензема, которого по легенде обожает Перес, тоже отправится на свалку: во-первых, спасибо статистике (от нее вянет даже Иерихонская роза), во-вторых, нет Криштиану – нет его лакея, все просто. Вместо корявого француза Флорентино возьмет кого-нибудь из виртуального виш-листа, который в разное время составляли все спортивные медиа с посещаемостью выше одного человека в день. Икарди, Кейн, Агуэро, Левандовский – кастинг откроется через секунду после финального свистка в парижском матче.

Вместе с мощными и актуальными кадровыми решениями Флорентино обязательно сотворит глупость – речь про смену кипера. Перес брал Кейлора Наваса чисто ради дизайна – стильно иметь на лавке модного костариканского перца, который зажег на ЧМ. Потом этот парень внезапно оказался надежным, стабильным и прыгучим вратарем, но в нем не обнаружилось амбиций суперзвезды. Значит, Пересу он не подходит по умолчанию – президент уже ресерчил рынок голкиперов в прошлом году, но тогда Зидан убедил его уняться и спокойно смотреть футбол из VIP-ложи.

Теперь такое уже не сработает – вместо Наваса Фло подпишет первым номером кого-то из пары Куртуа/Де Хеа (вероятно, Тибо). В итоге клуб сольет кучу денег и станет сильнее только в том плане, что в резерв вместо совсем безымянного Касильи сядет титулованный и опытный Кейлор. Сомнительная инвестиция, но президента можно понять: он привык, что на воротах играет икона уровня Касильяса, поэтому для него скучный 31-летний костариканец в раме – экзотика, дичь и банальная несолидность.

Но главная загадка, интрига и вообще тест на профпригодность звучит так: если «ПСЖ» отправит «Реал» домой, додумается ли Перес купить хотя бы одного центрального защитника уровня «Мадрида»?

Есть ощущение, что нет: за гламур на этой позиции целиком отвечает Рамос, так что беспокоиться вроде бы не о чем. Очень зря – без топовых центрбеков реновация бессмысленна, а Зидан тотально обречен: Серхио, Начо и Варан обязательно напривозят так, что француз не доработает даже до зимы 2019 года.

Самый оптимальный исход для «Реала» и Зидана – доползти до полуфинала ЛЧ. Тогда Зинедин точно не расшатается на кресле и не растеряет все менеджерские полномочия, но Перес заставит его потратить деньги на укрепление состава. Потому что гонять дальше этой обоймой – конкретнейшее самоубийство.

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