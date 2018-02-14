Глобальная реновация. Что ждет «Реал», если «ПСЖ» выбьет его из Лиги чемпионов

«Реал» так талантливо слил сезон, что ЛЧ для «бланкос» превратилась в аналог ЕГЭ для школьника без связей и денег: либо решаешь задачу, либо целый год занимаешься непонятно чем. В такие моменты инстинкт самосохранения выкручивается на максимум, но бывает, что для спасения мало и его – тогда случается катастрофа.

Естественно, в «Мадриде» сейчас отлично осознают, что пускать «ПСЖ» в четвертьфинал нельзя ни при каком раскладе. Поражение – это жирно перечеркнутые Кубки чемпионов, уничтоженная серия в ЛЧ (семь полуфиналов подряд), триумф неугомонных шейхов и счастливый забег Унаи Эмери. Но самое мерзкое – праздник в Каталонии: там всегда рады поиздеваться над лузерами из испанской столицы.

Отдавшись «Леганесу» и отстав от «Барсы» на километр очков, «Реал» исключил даже шальные мысли о вылете от «Парижа». Но людям, которые смотрят на ситуацию объективно и понимают, что у «Мадрида» и «Сен-Жермен» примерно равные по классу составы, невозможно не думать о том, что произойдет, если Зидана впервые размажут в Европе.

Зинедин ЗиданGetty Images

Самый ожидаемый эффект – мгновенное увольнение Зинедина, но здесь все не так просто. Флорентино Перес, которого Forbes назвал лучшим испанским СЕО в 2017 году, правда учится на собственных ошибках. Беззубая смена Анчелотти на Бенитеса явно продемонстрировала мадридскому боссу, что у любого успешного тренера должен быть бонусный шанс, и у Зидана он теперь точно есть.

Пару лет назад этот мужчина бесстрашно подхватил тонувшую команду, выиграл с ней две ЛЧ и провел самый успешный год в истории клуба, поэтому сезон без трофеев – как раз одна сгоревшая «жизнь»: другой не будет, зато сейчас Зизу никто не снимет.

Перемены будут заключаться в другом. Скорее всего, Фло переключит тумблер полномочий в привычное положение: если после первой ЛЧ Перес в эйфории доверил Зидану полный контроль над составом, то после катастрофы француз из менеджера снова станет обычным коучем, а Перес наконец вернет себе роль главного шопоголика европейского футбола.

Чувствуется, что покупать и презентовать игроков президенту нравится ничуть не меньше, чем поднимать Кубок чемпионов, так что для Фло, как для руководителя, слабые результаты «Мадрида» – всего лишь повод получше подготовиться к обострению ониомании.

Первая цель «Реала» на лето очевидна – Перес будет переманивать Неймара, ублажая и форварда, и его отца, и «Пари Сен-Жермен». Флорентино уже подготовил медийную почву для этого трансфера (мадридские бразильцы публично высказались за переход Нея), поэтому работа по сделке стартует сразу же после поражения от французов в ЛЧ и растянется ровно до дедлайна.

НеймарEurosport

Барселонская схема (две недели нервного общения – и готово) тут не сработает: владельцы «ПСЖ» не хотят отпускать суперзвезду. Сначала они поуговаривают лично Неймара и его окружение, а потом будут мучительно торговаться с «Реалом». Основная миссия Фло – сделать так, чтобы Неймар сам захотел играть в Мадриде, а не в Париже. После этого вести диалог с «ПСЖ» будет гораздо проще – может, даже получится скинуть дичайший ценник, который сейчас (неофициально, конечно же) балансирует где-то в районе полумиллиарда евро.

Следующий вопрос – Криштиану. На него, если «Реал» отжарят в 1/8 финала, Флорентино забьет и правильно сделает. Никаких новых контрактов, никаких повышений зарплат, никаких препятствий для ухода за адекватную сумму.

Роналду-2017 – лучший страйкер ЛЧ и самый опасный форвард Европы. Терять его было нельзя, несмотря на истерику после сюжета с неуплатой налогов.

Другое дело – Роналду-2018. Снайпер, голы которого не приносят титулы. Все покеры, хет-трики и дубли Криша можно будет собрать в одну папочку под названием «Заявка на «Золотую бутсу», а потом посмотреть, как он пролетит и мимо этого приза. Соответственно, решение отпустить португальца в условную АПЛ – мегамудрое и грамотное. Лучшего периода для обновления атаки потом может и не подвернуться, а летом все провернется без свиста «Бернабеу».

РоналдуEurosport

Карим Бензема, которого по легенде обожает Перес, тоже отправится на свалку: во-первых, спасибо статистике (от нее вянет даже Иерихонская роза), во-вторых, нет Криштиану – нет его лакея, все просто. Вместо корявого француза Флорентино возьмет кого-нибудь из виртуального виш-листа, который в разное время составляли все спортивные медиа с посещаемостью выше одного человека в день. Икарди, Кейн, Агуэро, Левандовский – кастинг откроется через секунду после финального свистка в парижском матче.

Вместе с мощными и актуальными кадровыми решениями Флорентино обязательно сотворит глупость – речь про смену кипера. Перес брал Кейлора Наваса чисто ради дизайна – стильно иметь на лавке модного костариканского перца, который зажег на ЧМ. Потом этот парень внезапно оказался надежным, стабильным и прыгучим вратарем, но в нем не обнаружилось амбиций суперзвезды. Значит, Пересу он не подходит по умолчанию – президент уже ресерчил рынок голкиперов в прошлом году, но тогда Зидан убедил его уняться и спокойно смотреть футбол из VIP-ложи.

Теперь такое уже не сработает – вместо Наваса Фло подпишет первым номером кого-то из пары Куртуа/Де Хеа (вероятно, Тибо). В итоге клуб сольет кучу денег и станет сильнее только в том плане, что в резерв вместо совсем безымянного Касильи сядет титулованный и опытный Кейлор. Сомнительная инвестиция, но президента можно понять: он привык, что на воротах играет икона уровня Касильяса, поэтому для него скучный 31-летний костариканец в раме – экзотика, дичь и банальная несолидность.

Но главная загадка, интрига и вообще тест на профпригодность звучит так: если «ПСЖ» отправит «Реал» домой, додумается ли Перес купить хотя бы одного центрального защитника уровня «Мадрида»?

Есть ощущение, что нет: за гламур на этой позиции целиком отвечает Рамос, так что беспокоиться вроде бы не о чем. Очень зря – без топовых центрбеков реновация бессмысленна, а Зидан тотально обречен: Серхио, Начо и Варан обязательно напривозят так, что француз не доработает даже до зимы 2019 года.

Самый оптимальный исход для «Реала» и Зидана – доползти до полуфинала ЛЧ. Тогда Зинедин точно не расшатается на кресле и не растеряет все менеджерские полномочия, но Перес заставит его потратить деньги на укрепление состава. Потому что гонять дальше этой обоймой – конкретнейшее самоубийство.

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