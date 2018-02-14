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Полузащитник «Реала» Тони Кроос – о матче против «ПСЖ»: «Мы сыграем против 11 топовых игроков»

Кроос – о матче против «ПСЖ»: «Мы сыграем против 11 топовых игроков»
Eurosport

1 час назад

И Неймара.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос дал интервью перед первым матчем против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Корреспондент сказал Кроосу: «Вам предстоит сыграть против троих очень, очень сильных игроков». Немец тут же парировал: «Не против троих, а против 11».

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