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«Меня не интересует, как у них дела. Я смотрел «Сити». Сарри второй раз за неделю подколол «Ювентус»
Главный тренер «Наполи» еще круче, чем вам кажется.
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри, отвечая на вопрос о выступлении «Ювентуса» в Лиге чемпионов, сказал, что его оно совершенно не интересует.
«Вчера я смотрел матч «Манчестер Сити», – отрезал Сарри.
Чуть ранее Сарри попросили высказаться об отмене пенальти в игре «Фиорентины» и «Ювентуса»: «Отмененный пенальти? Я смотрел игру невнимательно – мы с персоналом яростно обсуждали биткоины».
- Матч «Ювентуса» и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов завершился вничью – 2:2.
- В Серии A «Наполи» опережает «Ювентус» на одно очко и идет на первом месте.
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