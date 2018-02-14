Eurosport

«Меня не интересует, как у них дела. Я смотрел «Сити». Сарри второй раз за неделю подколол «Ювентус»

«Меня не интересует, как у них дела. Я смотрел «Сити». Сарри второй раз за неделю подколол «Ювентус»
Eurosport

1 час назад

Главный тренер «Наполи» еще круче, чем вам кажется.

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри, отвечая на вопрос о выступлении «Ювентуса» в Лиге чемпионов, сказал, что его оно совершенно не интересует.

«Вчера я смотрел матч «Манчестер Сити», – отрезал Сарри.

Чуть ранее Сарри попросили высказаться об отмене пенальти в игре «Фиорентины» и «Ювентуса»: «Отмененный пенальти? Я смотрел игру невнимательно – мы с персоналом яростно обсуждали биткоины».

  • Матч «Ювентуса» и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов завершился вничью – 2:2.
  • В Серии A «Наполи» опережает «Ювентус» на одно очко и идет на первом месте.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бобровский забожил в очередной игре, поэтому «Айлендерс» хватило всего на одну шайбу

03:18
Популярные видео
«Вашингтон» спокойно обыгрывал «Виннипег», но пропустил за 14 секунд до сирены и слился в ОТ
 132 просмотров40 мин
Все медали пятого дня Олимпиады-2018
3 496 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться