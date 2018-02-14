«Меня не интересует, как у них дела. Я смотрел «Сити». Сарри второй раз за неделю подколол «Ювентус»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри, отвечая на вопрос о выступлении «Ювентуса» в Лиге чемпионов, сказал, что его оно совершенно не интересует.

«Вчера я смотрел матч «Манчестер Сити», – отрезал Сарри.

Чуть ранее Сарри попросили высказаться об отмене пенальти в игре «Фиорентины» и «Ювентуса»: «Отмененный пенальти? Я смотрел игру невнимательно – мы с персоналом яростно обсуждали биткоины».

Матч «Ювентуса» и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов завершился вничью – 2:2.

В Серии A «Наполи» опережает «Ювентус» на одно очко и идет на первом месте.

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