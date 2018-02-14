Eurosport
Роберто Манчини не включил Криштиану Роналду в символическую сборную из игроков «Реала» и «ПСЖ»
Главный тренер «Зенита» забыл о существовании лучшего игрока мира.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини составил символическую сборную из футболистов «Реала» и «ПСЖ». В ней не нашлось места форварду мадридского клуба Криштиану Роналду.
Вот команда, которую определил Манчини: Альфонс Ареола, Марсело, Тьяго Силва, Рафаэль Варан, Дани Алвес, Адриен Рабьо, Каземиро, Лука Модрич, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар.
Таким образом, в виртуальный состав вошли 7 игроков «ПСЖ» и 4 футболиста «Реала».
- Ответный матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет 6 марта в Париже.
- Роналду на групповом этапе ЛЧ забил забил 9 голов и оформил один ассист.
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