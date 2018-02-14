Eurosport

Роберто Манчини не включил Криштиану Роналду в символическую сборную из игроков «Реала» и «ПСЖ»

Манчини не включил Роналду в символическую сборную из игроков «Реала» и «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Главный тренер «Зенита» забыл о существовании лучшего игрока мира.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини составил символическую сборную из футболистов «Реала» и «ПСЖ». В ней не нашлось места форварду мадридского клуба Криштиану Роналду.

Вот команда, которую определил Манчини: Альфонс Ареола, Марсело, Тьяго Силва, Рафаэль Варан, Дани Алвес, Адриен Рабьо, Каземиро, Лука Модрич, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар.

Таким образом, в виртуальный состав вошли 7 игроков «ПСЖ» и 4 футболиста «Реала».

  • Ответный матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет 6 марта в Париже.
  • Роналду на групповом этапе ЛЧ забил забил 9 голов и оформил один ассист.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бобровский забожил в очередной игре, поэтому «Айлендерс» хватило всего на одну шайбу

03:18
Популярные видео
«Вашингтон» спокойно обыгрывал «Виннипег», но пропустил за 14 секунд до сирены и слился в ОТ
 390 просмотров4 ч
Все медали пятого дня Олимпиады-2018
4 360 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться