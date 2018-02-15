Getty Images

Юрген Клопп: «Ливерпуль» обыграл бы «ПСЖ» в Лиге чемпионов»

Клопп: «Ливерпуль» обыграл бы «ПСЖ» в Лиге чемпионов»
Eurosport

15 мин. назад

Тренер «Ливерпуля» очень уверен в своей команде.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил уровень двух главных фаворитов Лиги чемпионов по версии букмекеров – «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«Вероятно, «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в Европе сейчас. Мы дважды играли с ними, и они показали действительно высокий уровень.

«ПСЖ» немного отличается, но я не особенно слежу за ними. Знаю только, что, если бы мы встречались с ними в Лиге чемпионов, победили бы. Но сейчас мы в Порту, и только это имеет значение», – приводит слова Клоппа Daily Mail.

  • «ПСЖ» занимает первую строчку в чемпионате Франции с отрывом от «Монако» в 12 очков.
  • «Ливерпуль» идет третьим в АПЛ и отстает от «Манчестер Сити» на 18 очков.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бобровский забожил в очередной игре, поэтому «Айлендерс» хватило всего на одну шайбу

03:18
Популярные видео
«Вашингтон» спокойно обыгрывал «Виннипег», но пропустил за 14 секунд до сирены и слился в ОТ
 384 просмотров4 ч
Все медали пятого дня Олимпиады-2018
4 330 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться