Юрген Клопп: «Ливерпуль» обыграл бы «ПСЖ» в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил уровень двух главных фаворитов Лиги чемпионов по версии букмекеров – «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«Вероятно, «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в Европе сейчас. Мы дважды играли с ними, и они показали действительно высокий уровень.

«ПСЖ» немного отличается, но я не особенно слежу за ними. Знаю только, что, если бы мы встречались с ними в Лиге чемпионов, победили бы. Но сейчас мы в Порту, и только это имеет значение», – приводит слова Клоппа Daily Mail.

«ПСЖ» занимает первую строчку в чемпионате Франции с отрывом от «Монако» в 12 очков.

«Ливерпуль» идет третьим в АПЛ и отстает от «Манчестер Сити» на 18 очков.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме