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Криштиану Роналду первым в истории забил 100 голов в ЛЧ за один клуб
Португальский форвард установил очередное крутое достижение.
Криштиану Роналду сравнял счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» реализовав пенальти, заработанный Тони Кроосом.
Этот гол стал 100-м для португальца в рамках ЛЧ в составе мадридского клуба. Роналду – единственный игрок в истории турнира, который забил 100 голов за один клуб.
- 14% голов Роналду за «Реал» в ЛЧ – это голы с пенальти.
- В этом сезоне ЛЧ Роналду забил уже 10 голов.
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