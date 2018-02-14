Криштиану Роналду первым в истории забил 100 голов в ЛЧ за один клуб

Криштиану Роналду сравнял счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» реализовав пенальти, заработанный Тони Кроосом.

Этот гол стал 100-м для португальца в рамках ЛЧ в составе мадридского клуба. Роналду – единственный игрок в истории турнира, который забил 100 голов за один клуб.

14% голов Роналду за «Реал» в ЛЧ – это голы с пенальти.

В этом сезоне ЛЧ Роналду забил уже 10 голов.

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