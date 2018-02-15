Дубль Криштиану Роналду из «Реала» пристрелил «ПСЖ»

Зинедин Зидан выпустил в стартовом составе Криштиану Роналду и Карима Бензема и оставил в запасе Гарета Бэйла.

«Реал» владел инициативой и пропустил контратаку. На 33-й минуте Эдинсон Кавани пролетел мимо подачи с правого фланга, Начо выбил мяч на ногу Адриену Рабьо, француз расстрелял ворота Кейлора Наваса.

К концу тайма Джованни Ло Чельсо привез пенальти на Тони Кроосе. На 45-й минуте Криштиану Роналду реализовал 11-метровый.

После перерыва Зидан освежил игру заменами Асенсио и Васкеса и увидел еще два мяча «Реала». На 83-й минуте Марко прострелил во вратарскую и выдал точный пас на Роналду – 2:1. Три минуты спустя Марсело добавил третий гол и пристрелил «ПСЖ».

3:1 – мадридцы одержали волевую победу над «Пари Сен-Жермен».

Это 100-й и 101-й голы португальца за мадридский «Реал» в Лиге чемпионов (14-й с точки). По забитым мячам в ЛЧ за одну команду Роналду лидирует и опережает форварда «Барселоны« Лионеля Месси. У аргентинца 97 голов.

Ответный матч «Реала» и «ПСЖ» пройдет на «Парк де Пренс» 6 марта и начнется в 22:45 мск.

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