Все голы триллера, в котором «Ливерпуль» выпотрошил «Порту»

«Ливерпуль» разгромил «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 5:0.

На 25-й минуте Садио Мане проткнул голкипера «драконов» Жозе Са из пределов штрафной.

Еще через 4 минуты Мохамед Салах подкараулил отскок от штанги и сделал местным фанатам еще больнее.

На 53-й Мане оформил дубль, завершив молниеносную контратаку.

Четвертый легко закатил Роберто Фирмино, которому никто не помешал ударить с восьми метров.

Завершил страдания соперника Садио Мане, доведя счет до неприлично крупного.

Ответная игра состоится 6 марта на «Энфилде».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме