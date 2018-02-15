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Все голы триллера, в котором «Ливерпуль» выпотрошил «Порту»

Все голы триллера, в котором «Ливерпуль» выпотрошил «Порту»
Eurosport

20 мин. назад

«Красные» переплюнули результат «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» разгромил «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 5:0.

На 25-й минуте Садио Мане проткнул голкипера «драконов» Жозе Са из пределов штрафной.

Еще через 4 минуты Мохамед Салах подкараулил отскок от штанги и сделал местным фанатам еще больнее.

На 53-й Мане оформил дубль, завершив молниеносную контратаку.

Четвертый легко закатил Роберто Фирмино, которому никто не помешал ударить с восьми метров.

Завершил страдания соперника Садио Мане, доведя счет до неприлично крупного.

  • Ответная игра состоится 6 марта на «Энфилде».

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