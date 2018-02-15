Неймар отомстил арбитру за желтую карточку, со всей силы вмазав мячом по фэйсу

«Реал» одолел «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме Рокки показал желтую карточку Неймару, о чем в итоге пожалел: во второй половине бразилец со всей силы заехал рефери мячом по лицу. Правда, сделал он это не специально.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет 6 марта в Париже.

Стата Неймара в этой ЛЧ – 6 голов и 4 ассиста.

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