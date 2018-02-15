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Неймар отомстил арбитру за желтую карточку, со всей силы вмазав мячом по фэйсу

Неймар отомстил арбитру за желтую карточку, со всей силы вмазав мячом по фэйсу
Eurosport

12 мин. назад

Звезда «ПСЖ» стреляет без промаха.

«Реал» одолел «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме Рокки показал желтую карточку Неймару, о чем в итоге пожалел: во второй половине бразилец со всей силы заехал рефери мячом по лицу. Правда, сделал он это не специально.

  • Ответный матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет 6 марта в Париже.
  • Стата Неймара в этой ЛЧ – 6 голов и 4 ассиста.

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