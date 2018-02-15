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Дуплет Криштиану Роналду, добивание Марсело и выстрел Адриена Рабьо. Все соки матча на «Бернабеу»

Дуплет Роналду, добивание Марсело и выстрел Рабьо. Все соки матча на «Бернабеу»
Eurosport

1 час назад

«ПСЖ» был точно не хуже, но проиграл в 2 мяча.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1.

Первый гол оформил Адриен Рабьо после топового прохода Мбаппе и срезки от защитника.

Счет сравнял Криштиану – конечно же, с пенальти.

2 решающих мяча Мадрид закинул уже после 80-й минуты. Сперва Роналду забил нелепый гол коленкой.

А потом Марсело добил раненый «Париж».

  • Ответный матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет 6 марта во Франции.
  • Роналду забил уже 11 голов в этой Лиге чемпионов.

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