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28 признаков, что матч «Реала» и «ПСЖ» – это поп-футбол

28 признаков, что матч «Реала» и «ПСЖ» – это поп-футбол
Данил Тармасинов

57 мин. назад

Идеальный способ узнать, получишь ты удовольствие от матча или нет.

Бэйл в запасе

Страдания Неймара

Крик Марсело

Подкат Рамоса

Пинок Неймара по ногам соперника сзади

Неточный удар Роналду

Криштиану Роналду («Реал»), Альфонс Ареола («ПСЖ»)

Криштиану Роналду («Реал»), Альфонс Ареола («ПСЖ»)Getty Images

Удар головой Рамоса

Случайный ассист Неймара

Гол Рабьо

Адриен Рабьо, Неймар, «ПСЖ»

Адриен Рабьо, Неймар, «ПСЖ»Getty Images

Удар Роналду в створ

Финт Неймара

Лука Модрич («Реал»), Неймар («ПСЖ»)

Лука Модрич («Реал»), Неймар («ПСЖ»)Getty Images

Промах Бензема

Глупости Ло Чельсо

Гол Роналду с пенальти

Рекорд Роналду

Превосходство Роналду над Месси

Опасный кросс Дани Алвеса

Сэйв Наваса

Передача Мбаппе

Промах Роналду

Удар мячом в лицо судье

Слабость Кавани в топ-матче

Замены Зидана

Свежие Асенсио и Васкес

Дубль Роналду

Подключение Марсело

Промах Неймара на последних секундах

Слабость Эмери

«Реал» (Мадрид) – «ПСЖ» – 3:1

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