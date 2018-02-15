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28 признаков, что матч «Реала» и «ПСЖ» – это поп-футбол
Идеальный способ узнать, получишь ты удовольствие от матча или нет.
Бэйл в запасе
Страдания Неймара
Крик Марсело
Подкат Рамоса
Пинок Неймара по ногам соперника сзади
Неточный удар Роналду
Криштиану Роналду («Реал»), Альфонс Ареола («ПСЖ»)Getty Images
Удар головой Рамоса
Случайный ассист Неймара
Гол Рабьо
Адриен Рабьо, Неймар, «ПСЖ»Getty Images
Удар Роналду в створ
Финт Неймара
Лука Модрич («Реал»), Неймар («ПСЖ»)Getty Images
Промах Бензема
Глупости Ло Чельсо
Гол Роналду с пенальти
Рекорд Роналду
Превосходство Роналду над Месси
Опасный кросс Дани Алвеса
Сэйв Наваса
Передача Мбаппе
Промах Роналду
Удар мячом в лицо судье
Слабость Кавани в топ-матче
Замены Зидана
Свежие Асенсио и Васкес
Дубль Роналду
Подключение Марсело
Промах Неймара на последних секундах
Слабость Эмери
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