Eurosport
Голевые рекорды Салаха, Мане и другой цифровой экстаз из матча «Ливерпуля» и «Порту»
Мерсисайдцы закатали «драконов» в пыль в первой восьмушке Лиги чемпионов – 5:0.
Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport
Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport
Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport
Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport
Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport
Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport
Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport
Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport
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