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Голевые рекорды Салаха, Мане и другой цифровой экстаз из матча «Ливерпуля» и «Порту»

Голевые рекорды Салаха, Мане и другой цифровой экстаз из матча «Ливерпуля» и «Порту»
Артем Мазилкин

51 мин. назад

Мерсисайдцы закатали «драконов» в пыль в первой восьмушке Лиги чемпионов – 5:0.

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»

Рекорды «Ливерпуля» в матче с «Порту»Eurosport

«Порту» – «Ливерпуль» – 0:5

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