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Тони Кроос из «Реала» симулировал в матче с «ПСЖ», будто в него вселилось 5 Неймаров

Кроос симулировал в матче с «ПСЖ», будто в него вселилось 5 Неймаров
Eurosport

1 час назадОбновлено 32 мин. назад

Немец не умеет играть подло, но когда пытается, выглядит нелепо.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 «Реал» обыграл «ПСЖ» – 3:1.

Парижане забили первыми, но на 45-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, заработанный Тони Кроосом. Немец очень старался и мечтал об 11-метровом ударе весь матч.

Так в одном из эпизодов после встречи с Юрием Берчиче на краю штрафной «ПСЖ» Кроос взлетет в воздух, будто Тоня Хардинг.

  • Ответный матч пройдет в Париже 6 марта.
  • «ПСЖ» идет на первом месте Лиги 1, «Реал» – на четвертом в Ла Лиге.

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