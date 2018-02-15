Тони Кроос из «Реала» симулировал в матче с «ПСЖ», будто в него вселилось 5 Неймаров

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 «Реал» обыграл «ПСЖ» – 3:1.

Парижане забили первыми, но на 45-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, заработанный Тони Кроосом. Немец очень старался и мечтал об 11-метровом ударе весь матч.

Так в одном из эпизодов после встречи с Юрием Берчиче на краю штрафной «ПСЖ» Кроос взлетет в воздух, будто Тоня Хардинг.

Ответный матч пройдет в Париже 6 марта.

«ПСЖ» идет на первом месте Лиги 1, «Реал» – на четвертом в Ла Лиге.

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