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«Я думал, его навесы улетали в Шотландию». Юрген Клопп затроллил защитника Эндрю Робертосна

«Я думал, его навесы улетали в Шотландию». Клопп затроллил собственного защитника
Eurosport

31 мин. назад

Чтоб чужие боялись.

После похорон «Порту» (5:0) Юрген Клопп пребывал в отличном настроении. А это значит, что журналистов ждали отличные панчи на пресс-конференции.

«Я видел кучу игроков, сыгравших сегодня фантастически. Честно говоря, Роббо провел выдающийся матч. Он вернул свои лучшие кроссы – до этого я думал, что они улетали в Шотландию или куда-то туда», – похвалил Юрген Клопп Эндрю Робертсона за прогресс в работе над прострелами с фланга.

Некоторые фанаты так впечатлились игрой Робертсона, что тут же нашли ему легендарного предтеча. «Он превращается в Мальдини», – написал в твиттере один из восхищенных болельщиков.

  • Хет-трик в ворота «Порту» оформил Садио Мане. Еще по голу закатили Мохамед Салах и Роберто Фирмино.
  • Робертсон – шотландец, который перешел в «Ливерпуль» из «Халла» летом 2017-го за 12 миллионов евро.

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