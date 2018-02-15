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Чья симуляция более жалкая – Неймара из «ПСЖ», Тони Крооса или Луки Модрича из «Реала»?

Чья симуляция более жалкая – Неймара, Крооса или Модрича?
Eurosport

7 мин. назадОбновлено Только что

Футболисты сыпятся, как гнилые яблоки.

В матче «Реала» и «ПСЖ» (3:1) футболисты шли на все, лишь бы получить премиальные. И победу. Особенно удавались футболистам театральные падения.

Вот так кривлялся Неймар.

А так заработал желтую для Рабьо Модрич.

А вот Кроос хочет второй пенальти на себе за один матч.

Чья симуляция самая жалкая?

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