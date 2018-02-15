Чья симуляция более жалкая – Неймара из «ПСЖ», Тони Крооса или Луки Модрича из «Реала»?

В матче «Реала» и «ПСЖ» (3:1) футболисты шли на все, лишь бы получить премиальные. И победу. Особенно удавались футболистам театральные падения.

Вот так кривлялся Неймар.

А так заработал желтую для Рабьо Модрич.

А вот Кроос хочет второй пенальти на себе за один матч.

Чья симуляция самая жалкая? Опрос 26 голосов Неймара Модрича Крооса

Ответный матч пройдет в Париже 6 марта. Здесь можно поднять бабла, если угадать результат.

«ПСЖ» идет на первом месте Лиги 1, «Реал» – на четвертом в Ла Лиге.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме