Чья симуляция более жалкая – Неймара из «ПСЖ», Тони Крооса или Луки Модрича из «Реала»?
Футболисты сыпятся, как гнилые яблоки.
В матче «Реала» и «ПСЖ» (3:1) футболисты шли на все, лишь бы получить премиальные. И победу. Особенно удавались футболистам театральные падения.
Вот так кривлялся Неймар.
А так заработал желтую для Рабьо Модрич.
А вот Кроос хочет второй пенальти на себе за один матч.
Опрос
26 голосов
Неймара
Модрича
Крооса
- Ответный матч пройдет в Париже 6 марта. Здесь можно поднять бабла, если угадать результат.
- «ПСЖ» идет на первом месте Лиги 1, «Реал» – на четвертом в Ла Лиге.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте