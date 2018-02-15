«Мы сделали все, чтобы «ПСЖ» было комфортно перед «Реалом». «Дижон» похихикал над Парижем

Автор единственного гола «ПСЖ» в ворота «Реала» (1:3) Адриен Рабьо выплеснул эмоции в послематчевом интервью:

«Как обычно, у нас были шансы, но подвела реализация. Я очень зол и расстроен. Легко забивать восемь «Дижону», пора уже добиваться успеха в таких матчах, как сегодня».

«Дижон», проигравший в январе «ПСЖ» со счетом 0:8, и обиделся, и порадовался одновременно.

«Мы сделали все, чтобы «ПСЖ» чувствовал себя уверенно перед игрой с «Реалом». И вот как они нас отблагодарили.

Ну зато и в вечер Лиги чемпионов разговор идет о «Дижоне», – написал клуб Лиги 1 в твиттере.

«ПСЖ» вел в матче с «Реалом», но сначала позволил сравнять счет, а потом пропустил 2 гола в конце и проиграл.

Ответная игра состоится в Париже 6 марта.

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