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«Мы сделали все, чтобы «ПСЖ» было комфортно перед «Реалом». «Дижон» похихикал над Парижем
Теперь «горчицы» будут болеть за «Реал».
Автор единственного гола «ПСЖ» в ворота «Реала» (1:3) Адриен Рабьо выплеснул эмоции в послематчевом интервью:
«Как обычно, у нас были шансы, но подвела реализация. Я очень зол и расстроен. Легко забивать восемь «Дижону», пора уже добиваться успеха в таких матчах, как сегодня».
«Дижон», проигравший в январе «ПСЖ» со счетом 0:8, и обиделся, и порадовался одновременно.
«Мы сделали все, чтобы «ПСЖ» чувствовал себя уверенно перед игрой с «Реалом». И вот как они нас отблагодарили.
Ну зато и в вечер Лиги чемпионов разговор идет о «Дижоне», – написал клуб Лиги 1 в твиттере.
- «ПСЖ» вел в матче с «Реалом», но сначала позволил сравнять счет, а потом пропустил 2 гола в конце и проиграл.
- Ответная игра состоится в Париже 6 марта.
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