Лука Модрич сказал судье, что Адриен Рабьо не фолил, но рефери уперся и показал французу желтую

В матче «Реал» – «ПСЖ», который выиграли мадридцы (3:1), случилось много странных эпизодов, когда игроки падали без контакта с соперниками. При этом судья Джанлука Рокки часто принимал решения, которые вызывают недоумение.

По словам полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, такой эпизод случился после борьбы за мяч между Лукой Модричем и Адриеном Рабьо. Хорват прошел мимо соперника, а затем упал под воздействием неизведанных сил (вроде, силы притяжения). Рабьо не касался Модрича, но Рокки усмотрел фол на желтую карточку, хотя у Адриена нашелся необычный защитник.

«Хочу сказать о наказании Рабьо, когда он получил желтую карточку. Модрич сказал судье, что не было никакого фола! Иногда я думаю, что нас должны судить более уверенные в себе арбитры, потому что под давлением стадиона в спорных моментах судьи часто решают моменты в пользу хозяев», – сказал Марко Верратти.

Ответный матч пройдет в Париже 6 марта.

«ПСЖ» идет на первом месте Лиги 1, «Реал» – на четвертом в Ла Лиге.

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