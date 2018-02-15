Metro: Жорже Мендеш предложит услуги игрока «Реала» Криштиану Роналду «Арсеналу» и «Челси»

Агент Криша Жорже Мендеш разыскивает новый клуб топовому клиенту после разрешения от Флорентино Переса.

Metro пишет, что одно из главных требований Роналду – зарплата на уровне Месси и Неймара, то есть порядка 50 миллионов евро в год. По данным Le10sport, Роналду хочет переехать в Лондон на остаток карьеры и поручил Жорже Мендешу начать переговоры с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Челси». Одной из причин возникновения варианта с Лондоном называется желание Криша дать сыну хорошее образование в столице Англии.

Криштиану РоналдуGetty Images

«Шпоры» практически не рассматриваются как реальный вариант, а «канониры» и «синие» – да, с оговоркой, что вытянут требования по зарплате. Флорентино Перес отпустит Роналду за те же 90 миллионов евро, за которые купил его.

14% голов Роналду за «Реал» в ЛЧ – это голы с пенальти.

В этом сезоне ЛЧ Роналду забил уже 11 мячей.

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