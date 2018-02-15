Форвард «ПСЖ» Неймар: «В прошлом году я выпутался из более сложной ситуации»

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал поражение от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

«Мы не играли плохо, но я думаю, что нам нужно сыграть еще лучше, чтобы ликвидировать отставание в ответном матче.

Я думаю, это будет сложно, но нет ничего невозможного. В прошлом году я оказался в гораздо худшем положении, но мы прошли дальше. Надеюсь, мы сможем сыграть лучше», – сказал бразилец Rappler.

В прошлом сезоне Неймар вместе с «Барселоной» прошел «ПСЖ», хотя в первом матче каталонцы уступили со счетом 0:4. Игра на «Камп Ноу» закончилась разгромом Парижа – 6:1.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет 6 марта в Париже.

Статистика Неймара в ЛЧ-2017/18 – 6 голов и 4 ассиста в 7 матчах.

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