«Тактика? Какая тактика?» Жены Ди Марии и Силвы разнесли Эмери после поражения от «Реала»

Супруги Анхеля ди Марии и Тьяго Силвы остались недовольны решением главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери, который оставил их мужей в запасе на матч 1/8 финала против «Реала» (1:3).

«Твои усилия, твоя усердная работа, твои голы, твои ассисты, тот факт, что ты в прекрасной форме – ты на скамейке запасных. Конечно, женщины ничего не понимают в футболе. Вперед, Париж!» – написала в инстаграме жена Ди Марии Жоржелина Кардосо.

«Тактика? Какая тактика?» – с таким текстом выложила инстаграм-историю жена Тьяго Силвы Белла Силва.

Ди Мария и Силва все 90 игровых минут провели в запасе.

Ответный матч между командами пройдет 6 марта.

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