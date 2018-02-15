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«Тактика? Какая тактика?» Жены Ди Марии и Силвы разнесли Эмери после поражения от «Реала»
Тренер оставил их мужей в запасе, и фурии разбушевались.
Супруги Анхеля ди Марии и Тьяго Силвы остались недовольны решением главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери, который оставил их мужей в запасе на матч 1/8 финала против «Реала» (1:3).
«Твои усилия, твоя усердная работа, твои голы, твои ассисты, тот факт, что ты в прекрасной форме – ты на скамейке запасных. Конечно, женщины ничего не понимают в футболе. Вперед, Париж!» – написала в инстаграме жена Ди Марии Жоржелина Кардосо.
«Тактика? Какая тактика?» – с таким текстом выложила инстаграм-историю жена Тьяго Силвы Белла Силва.
- Ди Мария и Силва все 90 игровых минут провели в запасе.
- Ответный матч между командами пройдет 6 марта.
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