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Роналду забил больше голов в Лиге чемпионов, чем 117 команд, участвовавших в турнире

Роналду забил больше голов в Лиге чемпионов, чем 117 команд, участвовавших в турнире
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

Очередные топовые цифры от Криша.

14 февраля Криштиану Роналду оформил дубль в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», где «Реал» победил со счетом 3:1.

Теперь на счету Роналду 116 голов в ЛЧ – 101 за «Реал» и 15 за «Манчестер Юнайтед». Из всех клубов, участвовавших в основной сетке ЛЧ, только 19 забили больше голов, чем один Роналду, а 117 – меньше.

  • Роналду обошел «Шахтер» и «Монако».
  • Ответный матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет 6 марта в Париже.

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