Express: Неймар винит в поражении от «Реала» Унаи Эмери, Преснеля Кимпембе Джовани и Ло Сельсо

14 февраля «Реал» обыграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. У мадридцев дубль оформил Криштиану Роналду, еще один гол на счету Марсело.

По инфорации Express, лидер «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар очень сильно переживает поражение от «бланкос». Он винит трех людей в неудачном результате: главного тренера Унаи Эмери, Преснеля Кимпембе и Джовани Ло Сельсо.

Эмери, по мнению Неймара, ошибочно оставил в запасе Тьего Силву, предпочтя тому Кимпембе. Молодой француз был прекрасен в первом тайаме, но во втором, по мнению, Неймара, допустил ошибки, которые привели к голам Марсело и Роналду.

Третий виновник поражения по мнению Неймара – аргентинец Джовани Ло Сельсо. Эмери оставил в запасе Лассана Диарра и Анхеля ди Марию, но дал шанс 21-летнему парню, который до противостояния с «Реалом» провел всего 71 минуту в Лиге чемпионов-2017/18.

Ответный матч пройдет 6 марта в Париже. В принципе, уже сейчас можно предугадать, кто победит.

По информации медиа, Неймар может летом усилить «Реал».

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