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Тони Кроос: «Зинедин Зидан завоевал восемь титулов за два года – этого более чем достаточно»
Футболист вступился за тренера.
Полузащитник «Реала» Тони Кроос отмел критику в сторону Зинедина Зидана после победы над «ПСЖ» (3:1).
«Вокруг таких команд, как «Реал», всегда возникают споры, если дела складываются не очень хорошо. Зидан завоевал восемь титулов за два года – этого более чем достаточно.
Мы прошли через тяжелую стадию, но в последние недели наш уровень вырос. Уверен, что нас ждет успех. Победа над «ПСЖ» очень важна, потому что Лига чемпионов – последний турнир, который мы еще можем выиграть», – цитирует Крооса Marca.
- «Реал» победил дома «ПСЖ» со счетом 3:1.
- 6 марта команды снова встретятся в Париже.
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