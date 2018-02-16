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Роналду забил пенальти в ворота «ПСЖ», пробив по мячу с лета. У нас не поехала головушка, серьезно

Роналду забил пенальти в ворота «ПСЖ», пробив по мячу с лета. У нас не поехала головушка, серьезно
Eurosport

1 час назадОбновлено 37 мин. назад

Гол можно было и не засчитывать. По крайней мере, были основания перебить удар.

14 февраля Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «ПСЖ», но один из двух мячей он забил не совсем по правилам.

Перед тем, как исполнить удар по мячу с пенальти, Криштиану поставил опорную ногу слишком близко к точке. В итоге мяч подскочил прямо перед его ударом, и Роналду нанес выстрел с лета.

Гол арбитр засчитал. После этого пенальти «Реал» забил еще дважды и одержал победу со счетом 3:1.

  • Третий гол мадридцев забил Марсело.
  • Единственный мяч парижан на счету Адриена Рабьо.

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