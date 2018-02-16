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Форвард «Ливерпуля» Садио Мане копирует празднования партнеров. Это даже попало в PES
Сенегалец перетягивает позитивную карму на себя.
Садио Мане эксплуатирует странный способ развлечения себя и публики.
Сенегалец после забитых партнерами мячей обязательно повторяет их празднование голов.
Выходки ливерпульца попали даже в PES-2018.
- В АПЛ-2017/18 Садио Мане забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 19 матчах.
- 14 февраля Садио оформил хет-трик в ворота «Порту» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
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