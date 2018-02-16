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Форвард «Ливерпуля» Садио Мане копирует празднования партнеров. Это даже попало в PES

Мане копирует празднования партнеров. Это даже попало в PES
Eurosport

1 час назад

Сенегалец перетягивает позитивную карму на себя.

Садио Мане эксплуатирует странный способ развлечения себя и публики.

Сенегалец после забитых партнерами мячей обязательно повторяет их празднование голов.

Выходки ливерпульца попали даже в PES-2018.

  • В АПЛ-2017/18 Садио Мане забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 19 матчах.
  • 14 февраля Садио оформил хет-трик в ворота «Порту» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

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