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В Лиге чемпионов сыграли 511 клубов. Криштиану Роналду забил в турнире больше, чем 463 из них

В Лиге чемпионов сыграли 511 клубов. Роналду забил в турнире больше, чем 463 из них
Eurosport

1 час назад

Больше, чем клуб – это про Криша.

В матче «Реала» против «ПСЖ» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 Криштиану Роналду выбил дубль.

Португалец установил рекорд турнира со 116-ю голами за все розыгрыши – теперь Криш главный бомбардир Лиги чемпинов. Как оказалось, в гонке Роналду мог посоперничать не только с другими бомбардирами, но и сотнями клубов.

За всю историю существования Лиги чемпионов в ней сыграли 511 клубов. И лишь 48 из них забили больше голов, чем Роналду. Например, московский ЦСКА забил 117 мячей. А родной клуб Криша «Спортинг» забил в ЛЧ на два мяча больше воспитанника – 118.

  • Первые 3 места занимают «Реал» (929 голов), «Бавария» (652) и «Барселона» (586).
  • Криштиану Роналду забил 10,9 всех голов «Реала» в еврокубках.

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