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Don Balon: Криштиану Роналду призвал Зинедина Зидана не выпускать Бензема на ответку с «ПСЖ» в ЛЧ

Don Balon: Роналду призвал Зидана не выпускать Бензема на ответку с «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Португалец хочет сыграть в паре с Гаретом Бэйлом.

Форвард «Реала» Карим Бензема теряет поддержку не только среди болельщиков, но и среди одноклубников.

Как стало известно Don Balon, Криштиану Роналду указал главному тренеру Зинедина Зидана оставить француза на скамейке в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Роналду считает, что для выхода в четвертьфинал команда должна сделать ставку на него и Бэйла.

Сам Зидан все еще защищает соотечественника, но болельщики «Реала» все с большим напором призывают клуб избавиться от Бензема, сообщает Sport.es.

  • Здесь можно заряжать и зарабатывать на Лиге чемпионов.
  • «Реал» выиграл «ПСЖ» со счетом 3:1, уступая в счете. Роналду оформил дубль, Бензема не забил и на 68-й минуте был заменен на Бэйла.
  • В сезоне-2017/18 Бензема забил только 6 мячей в 26 официальных матчах. После 26 матчей сезона-2016/17 у Карима было 12 голов.
  • Контракт 30-летнего форварда рассчитан до лета 2021 года.

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