Хави: «Необъяснимо, как «Реал» победил «ПСЖ». Это почти несправедливость»

Хави раскритиковал стиль, в котором «Реал» одержал победу над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).

«Это необъяснимо. «Реал» не играл, но победил. В этом матче было несколько отличающихся друг от друга фаз, и были отрезки, когда «ПСЖ» четко доминировал. Для меня «Реал» не был лучше, но им все равно, доминируют они или не доминируют.

Это почти несправедливость, что «ПСЖ» проиграл с такой большой разницей. Счет должен был быть 1:1, 2:2 или 2:1 в их пользу», – сказал Хави.

Кроме того, он прошелся по Криштиану, который в прошедшей игре оформил дубль: «Говорят, Роналду по-прежнему сильнее Неймара. Но что он сделал в этом матче? Забил пенальти и забил гол коленкой».

Ответный матч между командами пройдет 6 марта.

В составе «Барселоны» Хави четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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