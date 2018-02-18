Антонио Конте: «Лионель Месси не забивал «Челси»? Надеюсь, мы продолжим традицию»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между его командой и «Барселоной».

«У «Барсы» фантастические характеристики по владению мячом, но без него они могут быть слабы. Мы должны использовать это.

Месси не забивал в восьми матчах против «Челси»? Надеюсь, мы продолжим эту традицию», – сказал Конте.

Первая игра между командами пройдет во вторник, 20 февраля, в 22:45 мск.

Статистика Месси в Лиге чемпионов-2017/18 – 3 гола и 1 ассист.

Самый спортивный телеграм