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Антонио Конте: «Лионель Месси не забивал «Челси»? Надеюсь, мы продолжим традицию»

Конте: «Месси не забивал «Челси»? Надеюсь, мы продолжим традицию»
Eurosport

1 час назад

Итальянский босс верит в лучшее.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между его командой и «Барселоной».

«У «Барсы» фантастические характеристики по владению мячом, но без него они могут быть слабы. Мы должны использовать это.

Месси не забивал в восьми матчах против «Челси»? Надеюсь, мы продолжим эту традицию», – сказал Конте.

  • Первая игра между командами пройдет во вторник, 20 февраля, в 22:45 мск.
  • Статистика Месси в Лиге чемпионов-2017/18 – 3 гола и 1 ассист.

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