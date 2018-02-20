Турецкий фанат купил 127 билетов на матч «Бавария» – «Бешикташ» и посеял их, забыв на крыше авто

Турецкий болельщик Эрдем Бесли, проживающий в Регенсбурге, на всю жизнь запомнит матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Бешикташ», как бы игра не закончилась.

Он хотел посмотреть встречу в компании знакомых и деловых партнеров и заказал для этого на eBay 127 билетов. Покупка стоила ему пятизначную сумму. В четверг Эрдем закупался в супермакете. Он положил пачку билетов на крышу автомобиля, пока загружал в багажник покупки, и благополучно забыл о ней.

Лишь вопрос жены о судьбе билетов по возвращении домой привел его в чувства. Он немедленно поехал назад к супермаркету, но, разумеется, нигде по дороге не нашел заветную коробку.

«Это очень-очень тяжело. Я забил гол в свои ворота», – сказал Бесли местной газете Mittelbayerische. Он обратился в полицию, которая уже начала поиск. В то же время самому Бесли грозит наказание, поскольку он приобрел билеты не через официальные каналы.

Матч «Бавария» – «Бешикташ» состоится 20 февраля. Фаворит очевиден.

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