«Челси» и «Барса» сыграют в Лиге чемпионов в 13-й раз. Это классика

2000 год. Камбэк «Барселоны» после 0:3

Лигочемпионская история рубок «Челси» и «Барселоны» началась весной 2000-го. Чтобы осознать, как давно это было, достаточно знать две вещи: английский клуб еще не принадлежал Роману Абрамовичу, а Хосеп Гвардиола и Дидье Дешам не тренировали, а играли.

Джанфранко Дзола, ХавиGetty Images

Команды сошлись в четвертьфинале и выдали два зрелищных матча, которые задали рок-н-ролльный тон будущим противостояниям. В первые 45 минут «Челси» уделывал «Барсу» со счетом 3:0 благодаря дублю Туре-Андре Фло и мячу Джанфранко Дзолы. Во втором тайме гол престижа сообразил Луиш Фигу и положил начало камбэка: в ответной игре «блауграна» насовала лондонцам пять мячей, пропустив всего один.

Жир в том, что «Барса» спаслась только за семь минут до конца основного времени. Гол вышедшего на замену Дани Гарсии перевел игру в овертайм, где «Челси» посыпался. Селестин Бабаяро привез пенальти, получил красную и облегчил задачу Ривалдо и Патрику Клюйверту.

«Барселона»-2000Getty Images

2005 год. Ненависть Моуринью

В 1/8 финала сезона-2004/05 англичане прошли испанцев, но убили слишком много нервных клеток. Жозе Моуринью впервые вышел против бывшего клуба (проработал в «Барсе» пять лет ассистентом), поэтому на любой эпизод реагировал сверхэмоционально. Когда в первом мачте Дидье Дрогба получил красную за нарушение на молоденьком Викторе Вальдесе , ярость португальца зашкаливала.

Иньеста, Дидье Дрогба, Жозе МоуриньюGetty Images

Жозе в знак протеста не пришел на послематчевую пресс-конференцию и обвинил арбитра Андерса Фриска в сговоре с тренером «Барселоны» Франком Райкардом – типичный Моуринью. В итоге португальцу пришлось смотреть две игры с трибун, а Фриск через несколько месяцев завязал с судейством из-за смертельных угроз от анонимов.

2005 год. Гениальная простота Роналдиньо

После злосчастного удаления Дрогба матч для «Барселоны» вытащил Макси Лопес: будущий форвард ФК «Москва» забил и сделал ассист на Самюэля Это’О. Но главным ньюсмейкером противостояния стал Роналдиньо. Наутро, вместо того, чтобы списывать домашку, школьники обсуждали гол Рона из-под Рикарду Карвалью – удар бразильца без разгона еще долго отрабатывали во дворах.

2006 год. Подкат, от которого Месси чуть не закончил

В 2006-м «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, но чуть не потеряла самого значимого футболиста в истории. В 1/8 финала защитник «Челси» Асьер дель Орно прямой ногой въехал в колено перспективного тинейджера и заслуженно получил красную. После жесткого столкновения с шипами аргентинец должен был покинуть поле на носилках, но 18-летний парень встал и пошел. Кажется, киборгом называют не того футболиста.

2009 год. Скримеры Эссьена и Иньесты

После нулевой ничьей в первом полуфинале-2008/09 старые знакомые выдали эпичнейший матч. «Челси» играл острее, создавал больше моментов, забил благодаря шикарному удару Майкла Эссьена, а утонул из-за невероятной плюхи Андреса Иньесты и решений рефери.

2009 год. Психоз Баллака и Дрогба

Яя Туре снес в штрафной Дидье Дрогба и Николя Анелька, Жерар Пике остановил мяч рукой – норвежский арбитр Том Эвребе проигнорировал три пенальти. «Челси» заработал еще один стопроцентный 11-метровый на последних минутах игры, но Эвребе в тот вечер будто специально не пускал «синих» в финал. Михаэль Баллак гнался за норвежцем по полю и сыпал проклятьями, а Дрогба кричал в камеру: «Это чертов позор!»

2012 год. Гол Торреса, на который не жалко 60 миллионов евро

Трансфер испанского футболиста из «Ливерпуля» в «Челси» стабильно входит в топы неудачных покупок эпохи Абрамовича, но Фернандо Торресу можно простить все за решающий гол в ответном полуфинале-2011/12. Нападающий вышел на 80-й минуте и забил под финальный свисток. Комментировавший матч Гари Невилл сошел с ума прямо в эфире.

Карма существует: летевший с 2009 года бумеранг все же вернулся и вывел лондонцев в финал под руководством Роберто ди Маттео – итальянца, который играл за «синих» в первых стычках «Челси» и «Барсы» весной 2000-го.

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