«Здесь все фанаты». Сходить на футбол в Турции и не умереть

Турецкий футбол притягивает. Местные фанаты возглавляют рейтинги безумия, к топам неприятно летать любому европейскому монстру, лига магнитит стареющих звезд намного раньше MLS. Адебайор, Это’О, Туран, Насри – эти монстры на контрактах с клубами даже не из могучей стамбульской тройки. А еще есть Вальбуэна, Шкртел, Пепе, Куарежма, Сольдадо, Гомис, Негредо и много кто еще.

Любой болельщик с удовольствием рискнет здоровьем и окунется в стамбульское дерби. Мне не повезло: в те дни, что я был в Стамбуле, «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче» рбились с простыми смертными. А даже если бы монстры схлестнулись в очном матче, достать билеты за пару дней до дерби нереально – слишком высокий спрос.

Поход на футбол получился спонтанным – благодаря небольшим апдейтам в расписании лиги, я даже получил выбор: «Галатасарай» – «Коньяспор» или «Бешикташ» – «Карабюкспор». Решение оказалось простым – «красно-желтые» играли в Кубке и вряд ли бы собрали полный стадион. А «черные орлы» выиграли лигу, вышли в плей-офф ЛЧ, регулярно заполняют новенькую арену и всегда ставят на атаку. Ну и Куарежма, Пепе, Медель, Талишка, Негредо – парни, на которых приятно взглянуть вживую.

«Водафон Парк» закрепился на берегу легендарного пролива Босфор, разделяющего европейскую и азиатскую части Стамбула. Перед входом на арену распахиваются обалденные виды: помимо Босфора рядом с домом «Бешикташа» расположена мечеть и Долмабахче – роскошный дворец турецких султанов. Один пешеходный переход, и ты переносишься из безумного черно-белого жерла в золотые хоромы.

Стадион «Бешикташа» в день матчаEurosport

Турецкие фанаты и безумие – однокоренные слова. Со стороны кажется, что любое упоминание «Галатасарая» или «Фенербахче» рядом с фанатом «черных орлов» может стать последним в жизни. Это неправда. На улицах Стамбула можно встретить людей с символикой любимого клуба: даже в районе Бешикташ найдутся мужчины в желто-синих куртках или красно-желтых бейсболках.

Район БешикташEurosport

В барах и кафе легко идут на контакт, услышав имя заклятого врага. На вопрос, как лучше купить билеты и комфортно посетить стадион, бармен поднял палец в небо, упомянул Аллаха и сказал: «Брат, тебе не повезло. Ты не увидишь великолепный «Фенербахче». Но все же рассказал, как добраться до стадиона и пояснил систему продажи билетов на «Водафон Парк». Счет в баре при этом остался прежним, а еда – вкусной.

Оказалось, для покупки билета необходима Passolig card – личная карта фаната. На нее можно закидывать наличные, расплачиваться на стадионе и покупать билеты. Она оформляется в интернете или кассах на территории арены. Passolig card действует шесть лет и стоит 35 лир (530 рублей).

Билетные карты на стадионе «Бешикташа»Eurosport

«Бешикташу» предстояла легкая прогулка с «Карабюкспором» – безнадежным аутсайдером лиги (12 очков после 20 игр). Я был уверен, что свободных мест хватит, и быстро разочаровался. В продаже осталось лишь три категории билетов – самая дешевая оценивалась в 190 лир (2900 рублей). Этот сектор находился на центральной трибуне напротив ворот – остальные доступные билеты классом выше оценивались от 220 до 250 лир. И это на игру с андердогами – на дерби цены подскочат почти в два раза.

Работник кассы еще раз доказал, что люди в Турции абсолютно никуда не торопятся: парень очень медленно вводил данные, заполнял бланки и принимал оплату. В среднем на все ушло около 5-7 минут – убийственные цифры, когда за спиной очередь. И это при работе с иностранцами – например, в соседнем окошке мужик спокойно трепался с кассиром за жизнь. Его никто не торопил – в Турции не принято кого-то подгонять или делать что-то наспех.

Я хотел больше турецкого ада и уточнил: «Где будут фанаты «Бешикташа»?» Кассир немного удивился вопросу и четыре раза повторил слово «Тут». При этом он указал на сектора А, В, С и D.

Добраться до стадиона очень просто: если не жалко времени, можно пройти пешком от еще одной достопримечательности – двухэтажного моста Галата. Нижний ярус полностью заполнен ресторанами, верхний – круглосуточно забит рыбаками. От него до дома «Бешикташа» всего 2 км и примерно 30-40 минут пешком. Второй способ проще – прямо перед стадионом есть станция метро и остановка трамвая.

Стадион «Бешикташа»Eurosport

Если обычный турист проходит мимо арены, у него не возникает сомнения, кто тут хозяин – людей встречает огромная надпись Besiktas.

«Бешикташ»Eurosport

Рядом грозный орел – символ клуба. Он готовится к взлету прямо перед входом в стильный музей «черно-белых». Посмотреть на историю, кубки и ретро-фото стамбульского гранда можно за 25 лир (380 рублей).

В Турции «Водафон Парк» называют умным стадионом – он полностью отгрохан на деньги одноименной компании. На нем установлены емкости для сбора дождевой воды, фотоэлектрические панели, которые накапливают около 500 кВт энергии в год, гибридный газон и самая мощная в Европе аудиосистема. При этом досмотр при входе на стадион вполне терпимый и не нервирует. Их три – на входе в территорию стадиона, в коридоре до сектора и на самом секторе. Стюарды ограничиваются карманами и капюшонами – возможно, из-за низкого рейтинга соперника и спокойной категории матча.

Внутри арены нет практически ничего лишнего – постеры с памятными моментами «Бешикташа», туалеты и бар. Цены вполне приемлемые: чай и сытный хот-дог обошлись в 16 лир (240 рублей). В баре нет пива, но не из-за запрета на алкоголь – в Турции не принято выпивать в кафе, там предпочитают чай или айран.

На территории стадиона есть большой фирменный магазин. В каждом секторе – по одному маленькому. Цены очень сладкие – фирменная толстовка из новой коллекции оценивалась в 107 лир (1600 рублей).

Магазин «Бешикташа»Eurosport

Даже за час до матча на табло стадиона не крутят рекламу: пару раз пролетела услуга со свадьбами на арене и стильный ролик нашумевшей кампании Come to Besiktas. Это лозунг связан еще и с крутейшей фишкой «орлов» – каждый новичок клуба становится героем короткометражки, в конце которой приглашает в команду новую звезду.

В ролике – и вообще в «Бешикташе» – очень любят символы. Перед и во время исполнения гимна Турции люди поднимали руки вверх и изображали взмах крыльев. В исполнении целого стадиона смотрелось очень эффектно.

Фанаты «Бешикташа»Eurosport

Сразу после стартового свистка я вспомнил слова кассира. На «Водафон Парке» не оказалось кузьмичей и разделения на фанатские сектора – стадион взорвался в один голос. И даже не во время клубного гимна – весь матч каждый сектор срывал глотки ради любимой команды. Футболисты получали космическую поддержку, а фанаты не использовали ни одного файера, хлопушки или даже флага.

Тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш обещал, что при нем «орлы» всегда будут играть в атакующий футбол. Чистая правда – с первой секунды «черно-белые» забрали мяч и атаковали. Не путать с владением – большинство передач шли вдоль, а не поперек поля. Линия атаки оказалась самым могучим местом хозяев: Талиска отвечал за развитие, Бабель и Куарежма – за скорость, Негредо – за завершение.

Испанца в Стамбуле очень любят. Даже после трех запоротых моментов стадион орал фамилию экс-форварда «Сити». Куарежма, наоборот, всех достал. Португалец кислотным дриблингом губил тьму атак – ближе к финальному свистку фанаты освистали Рикарду за бесчисленные передачи внешней или рабоной. Турецкая публика больше котирует страсть и борьбу: уже при счете 3:0 подкат Озъякупа, не давшему мячу уйти в аут, арена встретила громче, чем забитый мяч.

Уникальным моментом матча стал дебютный гол Вагнера Лава, который came to Besiktas только 30 января. На арене заиграл легендарный хит What is Love, который развеселил и трибуны, и форварда.

«Бешикташ» разбил соперника пятью мячами, а песни продолжились в подтрибунке. 43-тысячный стадион опустел почти моментально – выходя со свистком, мне потребовалось пять минут, чтобы оказаться у трамвайной остановки. Никаких столкновений, давки и отбитых ног.

Футбол в Турции оказался дорогим, но безумно харизматичным и ядерным. И крутой была не только игра – футболистов вдохновляет атмосфера ада, сжирающая врага живьем. Оказалось, на трибунах в Стамбуле все-таки можно выжить, но только фанатам – не сопернику.

