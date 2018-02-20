Месси ни разу не забил «Челси» за 8 матчей. Какого черта, Лео?

8 матчей, 655 минут, 29 ударов, 0 голов и 1 незабитый пенальти – так выглядит статистика Лео против «Челси». Помешанные на цифрах ребята из Opta подсчитали, что с лондонцами Месси играет хуже, чем с любым другим клубом.

Первопричина фейлов – невезение. В 16 матчах против английских команд Месси вкрутил 17 голов: комплекса перед клубами АПЛ у Лео явно нет. Если подсчитать вообще всю статистику аргентинца, то в среднем он забивает 0,87 гола за матч. Отталкиваясь от этих цифр, можно сделать вывод: Месси должен был забить «Челси» примерно семь мячей.

Сезон Стадия Результат Месси 2005/06 1/8 финала 2:1 – 2005/06 1/8 финала 1:1 – 2006/07 Группа 0:1 – 2006/07 Группа 2:2 – 2008/09 Полуфинал 0:0 – 2008/09 Полуфинал 1:1 Ассист 2011/12 Полуфинал 0:1 – 2011/12 Полуфинал 2:2 Ассист, незабитый пенальти

Учитывая уровень турнира и «Челси», теория немного расклеивается – вся «Барселона» забила «синим» только восемь раз. Продвинутую статистику подсчитывают с 2009 года, поэтому более детальный анализ есть только по двум последним матчам из сезона-2011/12.

В двух полуфиналах «Барса» создала 11 явных моментов – это очень много по меркам ЛЧ. «Блаугране» откровенно не повезло с реализацией (обычно колеблется в районе 40-50%, в этих матчах – всего 18%), но непосредственно Месси был убог. На Лео пришлось только два момента, один из которых пенальти, еще один – созданный шанс для партнера. То есть, аргентинец бил из убойной позиции против «Челси» только один раз – и то с точки.

Роберто ди Маттео, конечно, отскочил, но выполнил одну из главных задач на матч с «Барсой» – закрыл Месси. После выхода в финал итальянец подкинул теорию: каталонцы просто не любят играть против «Челси». «Результаты показывают, что им тяжелее совладать с нашим стилем игры. Мы – та команда, которая может доставить им проблемы», – расшифровал будущий победитель ЛЧ.

Судя по комментариям Месси, «Челси» – неудобный соперник не только для «Барсы», но и для него самого. Летом 2012-го Лео раскритиковал команды, паркующие автобус. Репортеры усмотрели в этом страйк в адрес «Интера» и «Челси»: команда Ди Маттео владела мячом 21% на «Стэмфорд Бридж» и 18% на «Камп Ноу».

Алексис Санчес вспоминал, что Месси буквально рыдал после вылета от «синих» в 2012-м. Еще более откровенные признания у Лео вызвали матчи 2006-го года. «Никогда бы не подумал, что произнесу это, но у нас есть ребята, которые ненавидят «Челси» больше, чем «Реал». Мы предпочли бы сыграть с «Арсеналом» или «Манчестер Юнайтед», чем оказаться на одном поле с «Челси», – признался Лео.

Секрета у такой фобии Месси нет. «Челси» не нашел идеального рецепта игры против него, иначе формулу давно бы скопировали другие. Даже забавно, что все три тренера «синих» (Моуринью, Хиддинк, Ди Маттео) использовали разную тактику, чтобы помешать Месси.

Перед первыми матчами с «Барселоной» Жозе клялся: когда Месси в лучшей форме, его невозможно остановить. Локальный успех Моуринью (1 победа, 2 ничьи и 1 поражение) связан с тактикой двойной опеки. «Лучший способ остановить Лео – встречать его по двое», – рассуждал Особенный.

Хиддинк действовал в иной манере. Во-первых, чуть ли не персонально по Лео играл Майкл Эссьен: к тому моменту ганец накопил приличный опыт преследований – от опорника уже настрадался Стивен Джеррард. Во-вторых, Гус поставил на преимущество парней в физике: Эссьен и Баллак даже затроллили каталонцев насчет постоянных падений и апелляций к судье.

«Так всегда реагируют футболисты, когда не получают то, что желают. Может быть, они ждали, что мы прогнемся под них, но таков футбол – в «Барселоне» должны были знать об этом. Что я могу сказать? Это традиции английского футбола, это традиции борьбы», – парировал Баллак.

Проход Ди Маттео в финал – не только везение, но и стечение обстоятельств. После удаления Терри и травмы Кэйхилла центр обороны «синих» с 35-й минуты составляли Иванович и Босингва. Тактический сэнсэй Майкл Кокс увидел в этом преимущество для «Челси»: Лео не смог оторваться от менее классных, но гораздо более мобильных защитников.

Под аргентинца Ди Маттео вообще не придумал ничего нового. Даже наоборот – Роберто просто забил на лидера «Барсы». Дидье Дрогба вспоминал: «Когда мы разбирали их игроков, тренер даже не упомянул про Месси. Он указал на ребят, которые часто забивают и отдают результативные передачи. Когда же мы спросили про Лео, он ответил: «Месси? Так у него же 61 мяч, ребята». Мы тут же начали смеяться, хотя понимали, что нас ждет тяжелый вечерок».

Немного облегчил его для лондонцев Пеп Гвардиола: ответный полуфинал-2011/12 – один из худших матчей в его карьере. Коуч держал сразу трех защитников против единственного нападающего «Челси» (сначала Дрогба, потом Торреса) – атака «Барсы» лишилась дополнительного игрока, Месси – свободы.

Ближайшие матчи подкинут для Лео новый вызов – ему впервые придется сыграть против «Челси» с пятеркой защитников вместо четырех. В этом сезоне Месси столкнулся всего с двумя командами, которые применяют похожую расстановку. Против «Бетиса» аргентинец оформил 1+2, против «Жироны» был связан персональной опекой, зато освобождал пространство для партнеров.

В ростере «Челси» для такой роли хорошо подходит Н’Голо Канте, но Конте уже заверил, что откажется от старомодного приема. Антонио изучает соперника еще с января и уже заметил слабые места «Барсы» без мяча. Возможно, это будет первый случай, когда «Челси» попробует отобрать владение у каталонцев, а не играть на контратаках.

Конте привык полагаться на компактность, но в такой конфигурации у «Челси» есть слабое звено. Соперники «синих» пугающе часто используют зону Гари Кэйхилла: игроки «Борнмута» даже признались, что именно Кэйхилл был их главной мишенью в последнем матче. Плохие новости в том, что Гари играет левого крайнего защитника или самого центрального – в новой «Барсе» Месси исполняет нападающего и передвигается как раз по этим участкам поля.

Расклад простой. За «Челси» многолетняя статистика, страхи Лео и методики Конте. За Месси – возможно, лучший сезон в карьере и борьба с защитником, который уже не соответствует уровню ЛЧ. Правда, Босингве это не помешало.

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